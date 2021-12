Aktuelt byasbeste2021 Dette er vinneren av #byasbeste utested! Lervig Local har holdt åpent i underkant av halvannet år, men er allerede blitt folkets favoritt. Blant fem nominerte stikker de av med seieren som #byasbeste utested. Sponset av: Publisert: 10. desember 2021, 14:00 Lone Sætre Journalist

Melly Wilson og Piers Laverick jubler for prisen.

– Dette er helt fantastisk! Vi har jobbet veldig hardt for å oppnå det resultatet vi har i dag. Det er fint å bli hyllet for det, sier Piers Laverick, som driver utestedet sammen med assisterende barsjef Dominika Jurkowska.

I fjor var utestedet nominert til samme pris, men da følte ikke Laverick at de var helt i mål.

– Vi hadde akkurat åpnet og hadde ikke nok tid til å gjøre et inntrykk, men det har vi tydeligvis klart denne gangen, sier han fornøyd.

Vil få folk ut av bykjernen

Lervig Local ligger plassert litt utenfor sentrum i Alexander Kiellands gate 2a, Stavanger. Plasseringen er taktisk og noe byen trenger, ifølge Laverick.

– Jeg liker å tro at Norge beveger seg sakte mot et mindre sentralisert uteliv. Vi har for eksempel Stavanger Øst med Tou, og et samfunn som vokser der borte. Meningen er å få folk til å bevege seg utenfor bykjernen, sier han.

Navnet på utestedet er også nøye gjennomtenkt.

– Jeg ønsker å se at det vestlige området utvikler seg i likhet med Stavanger øst. Vi vil skape et sted med bredt tilbud til de lokale. Vi får besøk av turister, men først og fremst er Lervig Local skapt for de lokale, forteller han videre.

Ikke bare mat og øl servering

I tillegg til å være bar og restaurant, tilbyr utestedet noe litt utenom det vanlige.

– Vi tilbyr utendørsarrangementer som yogatimer og hundemøter. I tillegg kan en booke innendørs ølsmaking, sier Laverick.

Han mener nøkkelen til et bra utested er fleksibilitet.

– Dette er ment å være et sted du kan bruke til mye forskjellig. Enten det er en lunsj med jobben eller for å ta med vennegjengen på onsdagsquiz. Vi har til og med en lokal poet, som daglig kommer for å skrive boken sin her, forteller han stolt.

Piers og Melly viser stolt frem diplomet, foran en av flere fargerike vegger som pryder lokalet. «Meningen er å få folk til å bevege seg utenfor bykjernen»

Fullt kjør siden åpning

I august i fjor midt under pandemien åpnet Lervig Local. Allerede første åpningsdag var lokalet fullt.

– Hva er det som fungerer så bra hos dere?

– Det er klart at Lervig sitt gode rykte i Stavanger hjelper. Jeg tror også det at vi tilbyr noe litt annerledes, i tillegg til at det ligger en god del arbeid bak, svarer han.

Laverick legger til at ingen av de 17 ansatte på huset er hyret ved en tilfeldighet.

– Vi er et utrolig bra team. Vi har ansatt etter ferdigheter, og alle som jobber her har noe eget å bidra med. Vi er alle øl entusiaster, og bryr oss om denne kulturen, sier han.

På menyen finner du blant annet sandwicher, supper, burger, sider og øl.

– Vi prøver å forandre menyen ganske ofte etter hva folk etterspør, legger han til.

– Hva er planen videre?

– Vi kommer til å fortsette å bygge opp dette utestedet, muligens lage enda flere arrangementer. Det blir spennende å se med de nye koronarestriksjonene, men heldigvis har ikke det påvirket oss noe særlig tidligere, svarer Laverick.

En plan er hvert fall soleklar.

– Nå skal vi feire hele gjengen! Å få prisen for beste utested er verdt alt arbeidet. Vi er stolte av det vi har fått til, legger han til.

