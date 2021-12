Aktuelt byasbeste2021 Sultan Hadaddeen vant Byas-prisen Stemmene er talt opp, og dere har bestemt at det er Sultan Hadaddeen som fortjener Byas prisen 2021! Sponset av: Publisert: 17. desember 2021, 14:00 Tonje Thorstad Kildal

Oda Bjønnes Hanslien

Sultan Hadaddeen med Byas-prisen 2021: - Det betyr veldig mye for meg.

– Jeg er egentlig ganske sjokkert. Det føles veldig anerkjennende å se at jeg får en pris for arbeidet jeg har gjort. Det betyr veldig mye for meg, sier Hadaddeen til Byas.

Tross den harde konkurransen, tror hun at det er flere grunner til at folk har stemt på henne.

– Jeg tipper i alle fall at det er fordi folk ser at det jeg gjør er bra, og at folk syntes jeg fortjente en sånn pris på grunn av det. Det var mange gode kandidater, så jeg tror det har vært vanskelig å velge. Samtidig tror jeg at folk setter pris på verdiene mine, og arbeidet og innsatsen jeg har gjort i år.

Hadaddeen er aktivist og kjemper for menneskerettigheter spesielt på sosiale medier.

– Det jeg gjør er at jeg deler meninger, innlegg og artikler på sosiale medier og i aviser. Jeg legger ut om min oppvekst som transperson, og som utenlandsk person, og lager for eksempel Tiktok-videoer som forklarer transfobi.

Å være aktivist er en drøm Hadaddeen har hatt siden hun var liten.

– Jeg har sagt jeg skal være aktivist til jeg dør, så det tenker jeg at er målet. Helt siden jeg har vært liten har jeg drømt om å kjempe for det som er viktig for meg, og det gjør jeg nå.

Hadaddeen deler om sin oppvekst på sosiale medier

Fordeler og ulemper

For Hadaddeen er det både positive og negative sider ved å dele meninger og erfaringer på sosiale medier.

– Det er mye positivt med å bli gjenkjent av folk som følger deg på sosiale medier, men samtidig har det trukket negativt oppmerksomhet.

Hadaddeen nevner blant annet at folk både har ropt skjellsord etter henne.

– Noen kommer også opp til meg for å latterliggjøre meg, eller filme meg uten samtykke for å gjøre narr.

Likevel legger hun til at oppmerksomheten stort sett er positiv.

– Nå har jeg fått en følgerbase med folk som liker det jeg gjør. Det gjør det også lettere å være trygg på det jeg legger ut, fordi jeg vet at folk setter pris på det.

Selv om det er noen negative reaksjoner, er responsen Hadaddeen stort sett positiv.

Et spennende år

Tross pandemien har 2021 bydd på mye positivt for Hadaddeen.

– Det har vært et ganske spennende år med mye nytt, jeg har vært mye mer i mediene for eksempel. Jeg føler at dette året har åpnet nye veier for meg, slik at jeg kan utvikle det jeg gjør og fortsette å jobbe mot målene mine.

Videre mot 2022 har hun forhåpninger om å få tilbake en normal hverdag.

– Jeg håper på det samme som de fleste gjør, at vi kan leve mer normalt med tanke på pandemien.

I tillegg har hun flere planer for det kommende året.

– Jeg satser på å skrive ferdig og lansere egen bok. Også vil jeg fortsette kampen jeg kjemper for likestilling.

Selv om hun ser at likestilling er et vanskelig mål, gir hun ikke opp.

– Jeg håper i alle fall at vi kommer et par steg lenger.