Aktuelt byasbeste2021 Disse er nominert til #byasbeste utested Blant de nominerte i #byasbeste utested finner vi både barer, puber og nattklubber. Hvem er din favoritt? Sponset av: Publisert: 01. desember 2021, 14:00 Tonje Thorstad Kildal

Oda Bjønnes Hanslien

Disse er nominert til #byasbeste utested

Fem utesteder, ett i Sandnes og fire i Stavanger, er nominert utested-kategorien. Ta på deg ølbrillene og les hvorfor akkurat disse fortjener å bli #byasbeste utested!

Dette er de fem nominerte:

Alf & Werner

Hvor: Nedre Strandgate 13, Stavanger

– Det er kjempegøy å være nominert, og kjempekjekt at så mange har nominert oss, sier daglig leder Torjus Dyrseth.

Alf & Werner har underholdning i flere etasjer, med cocktails og vinyl, lounge og dansegulv. Dette er grunnen til at de er nominert, mener daglig leder Frida Broms.

– Jeg tror det er fordi vi er et underholdningshus. Det er fire avdelinger og det finnes noe for alle. Vi har livemusikk, lounge og nattklubb. Når du kommer så finner du din etasje.

Om hvorfor folk skal stemme på akkurat dem, trekker de fram nettopp dette; at de er en plass for alle.

– Alle er velkomne, enten de er studenter eller litt eldre. Vi har live musikk og rom for alle, enten de vil sitte her nede og ha en god cocktail og høre på DJ som spiller vinyl, eller danse oppe i nattklubben. Vi har en variasjon, sier Dyrseth, og legger til:

– Vi har et fokus på at gjestene skal ha det bra. Vi prøver å passe på at når du kommer, så skal du ha det gøy.

Frida Broms og Torjus Dyrseth forteller om underholdning i flere etasjer.

Bardello

Hvor: Øvre Holmegate 11, Stavanger

– Det er veldig kjekt. Vi har hatt åpent i ett år, så det å bli nominert nå kan bare bli godt, sier manager Oda Regine Feyling.

Hun forteller at Bardello fokuserer mye på ting utenom det vanlige.

– På scenen har vi ett eller annet som skjer hver dag, enten det er quiz, musikkbingo, livemusikk eller show. Det er alt fra artister, kabaretshow, drag og burlesque. Vi ønsker at alle skal være velkomne her, og oppleve noe nytt.

Feyling mener folk skal stemme på dem fordi de fokuserer på gjestene slik at de skal ha en kjekk opplevelse.

– Vi spør hvordan de har det, og kanskje setter oss med dem og snakker sammen. Sånn at de skal føle at de er litt hjemme her, og at de har lyst til å komme igjen.

– Vi er en bar utenom det vanlige som setter pris på folket.

Oda Regine Feyling sier at på Bardello prøver de å «connecte» med gjestene.

Lervig Local

Hvor: Alexander Kiellands gate 2a, Stavanger

Selv om de bare har vært åpent i underkant av halvannet år har Lervig Local nå rukket å bli nominert til #byasbeste utested for andre gang.

– Det er veldig kjekt, spesielt i år når det bare er fem nominerte. Da betyr det enda mer for oss at folk har nominert oss blant alle utestedene som finnes både i Stavanger og Sandnes, sier assisterende barmanager Dominika Jurkowska

På menyen finner man både pinnekjøttaco, sandwicher og et bredt utvalg av lokal øl og sider.

– Jeg tror vi er nominert fordi vi er en lokal bar, som serverer god mat og drikke. Folk kan komme til oss for å kose seg og slappe av, også er de ansatte veldig hyggelige, sier Jurkowska.

Lervig Local åpnet 1. august i fjor, altså midt i pandemien.

– Det har vært mye frem og tilbake både med en meter avstand, skjenkestopp og spisekrav. Vi klarte oss og kom oss gjennom det, men jeg håper at det ikke skjer igjen.

Assisterende barmanager Dominika Jurkowska synes det er ekstra stas i bli nominert i år.

Plagiat Bar

Hvor: Langgata 23, Sandnes

Plagiat Bar åpnet i Sandnes for knapt et år siden, i november i fjor. Nå er de nominert til #byasbetse utested.

– Det er fantastisk, sier daglig leder Johannes Sigurd Kay.

– Det er vi veldig glad for, legger barsjef Michael Rudolfsen til.

I år er de det eneste utestedet fra Sandnes som har klart å bli nominert.

– Vi ønsker å ha en god standard, og å være en av de beste i Sandnes. Vi er et moderne konsept som ønsker å være en kontrast til resten av utelivet i byen, sier Rudolfsen.

Ifølge dem selv setter både godt håndverk, lokal øl, atmosfære og kundeservice høyt.

– Når du kommer hit merker du med en gang hvor flott det er her, vi får gode tilbakemeldinger både på atmosfæren og ikke minst produktene, sier Rudolfsen.

De åpnet også midt under pandemien, og selv om de har kommet seg gjennom er de glad for at de nå kan drive baren slik den skal.

– Det vi helst vil være er en god bar og en god møteplass. Det har vi fått lov til nå de siste månedene, så det er veldig kjekt, sier Kay.

Michael Rudolfsen og Johannes Sigurd Kay ønsker å være blant de beste i Sandnes.

The Old Irish Pub

Hvor: Nedre Holmegate 12, Stavanger

– Vi ble nominert i 2019 rett før koronaen kom. Så kom korona og vi stengte ned i 2020. Så åpner vi og blir nominert igjen. Det er helt fantastisk og vi er utrolig stolte, sier Aram Al-Zohairy.

Ifølge Al-Zohairy er de Stavangers største utested, og har et konsept ulikt alle andre. The Old Irish Pub er deres syn på en irsk pub, selv om han sier at en ire gjerne ikke ville sett dette som en autentisk irsk pub. De har livemusikk og dansing på bordene, og den koselige, irske stemningen, bare hakket større.

– Det er virkelig en plass for alle, selv om du er 20 år eller 70, så føler du deg alltid velkommen, sier Kamilla Anthonsen.

Hvorfor skal folk stemme på dere som byas beste utested?

– Det er fordi vi har byens beste fest, og den har vi hver helg

Aram Al-Zohairy, Dagny Gimse og Kamilla Anthonsen er alle fornøyde med å ha blitt nominert.

Hvem av disse blir #byasbeste utested 2021?

Avstemmingen varer i én uke frem til onsdag klokka 10 uke 49.