Disse er nominert til Byas-prisen 2021!

Vi i Byas er stolte av å dele ut Byas-prisen 2021 , som skal gå til en person eller organisasjon som har gjort noe utenom det vanlige for regionen.

Så langt av vi delt ut priser i kategoriene underholdning, sentrumsbutikk, frisør, kjøkken, treningssenter, kafé og hvert øyeblikk også utested.

Byas-prisen er folkets pris. Hvem har gjort en eksepsjonell innsats for oss gjennom pandemien? Hvem står på i både mot- og medvind? Hvem faller gjennom fingrene i de andre #byasbeste-kategoriene?

Leserne har kommet med sine forslag. Vi har telt nominasjonene, kokt sammen ulike begrunnelser og kan nå presentere de fem nominerte.

Disse sitter i juryen:

Stella Marie Brevik, journalist i Stavanger Aftenblad.

Leif Tore Lindø, kulturjournalist i Stavanger Aftenblad.

Tor-Arne Vikingstad, journalist i Stavanger Aftenblad .

Tore Granstrøm, musiker og account manager i Aftenbladet.

Her er de fem nominerte:

Martin Nordbø

Juryens begrunnelse: Martin Nordbø har i en årrekke vist oss at åpenhet er veien å gå. Samtidig som han har vært ærlig og utleverende, har han satt et ansikt på hvem politikerne faktisk lover penger og ressurser til når de snakker om psykisk helse for unge. Gjennom sitt lederverv i Mental Helse Ungdom Nord-Jæren har han med kompani skapt et trygt treffsted for unge som sliter, og et viktig talerør for dem i regionen. Martin er en mann vi er stolte av å ha, og som vi håper å høre mer av i årene fremover!

– Da dere ringte og sa jeg var nominert ble jeg helt tatt på senga. Lille meg liksom, sier Martin Nordbø (27) til Byas om nominasjonen.

Nordbø har lenge vært frivillig hos Mental Helse Ungdom Nord-Jæren og er nå leder for organisasjonen. Han er åpen om egen psykisk helse og brenner for at dette skal snakkes om.

Martin Nordbø kjemper for åpenhet rundt psykisk helse.

– Målet er at åpenhet rundt psykisk helse skal bli mer normalisert. Det burde være like vanlig å snakke om dette tema som det er å snakke om korona, forteller han.

Det er tydelig at Nordbø sitt arbeid for ungdommen legges merke til.

– Det at min åpenhet har hatt noe å si for andre er veldig gøy. Det betyr mye for meg også!

Sultan Hadaddeen

Juryens begrunnelse: Til tross for sin unge alder, har Sultan Hadaddeen allerede satt spor i den norske offentligheten. Hun kom til Norge som 11-åring, sto i en vond kamp med menigheten hun tilhørte og kom ut av skapet 13 år gammel. Siden den gang har hun stått opp for transrettigheter som aktivist og påvirker, og er både klokkeklar og modig i sin argumentasjon. Vi er stolte over å ha henne i byen!

– Det var veldig kult å bli nominert. For meg er det en bekreftelse på at jeg blir sett og hørt, og faktisk har gjort en forskjell, sier Sultan Hadaddeen (18) til Byas.

I 2015 kom Hadaddeen til Norge. Siden den gang har hun kjempet for menneskerettigheter gjennom sosiale medier. Det siste året har både oppmerksomheten og følgeskaren økt.

– Jeg bruker Snapchat, Instagram og Tiktok til å dele dansevideoer, men også til å snakke om transpersoner og andre sine rettigheter, sier hun.

Hadaddeen forteller at selv om det meste av oppmerksomheten er positiv opplever hun også negative hendelser som en konsekvens av hennes åpenhet.

Sultan Hadaddeen (18) kjemper for menneskerettigheter gjennom sosiale medier.

– Flere har kommet for å ta bilder med meg og støtter det jeg gjør, men det har også skjedd at folk kaster snøball eller spenner bein på meg på toget, legger hun til.

Spørsmålet om all åpenheten og delingen er verdt det har flere ganger streifet tankene hennes.

– Jeg prøver å tenke på alle jeg hjelper ved å snakke om disse temaene. Kanskje noen til og med velger å komme ut av skapet på grunn av meg. Jeg har holdt meg unna mediene i det siste for å få en pause, men da jeg fikk denne nominasjonen fikk jeg enda større motivasjon til å fortsette!

Tore Pang

Juryens begrunnelse: Ingen Stavanger uten Tore Pang. Eller var det omvendt? Tore Arholm Tobiassen har i en årrekke vært en av regionens fremste ambassadører både ut til nasjonen og inn i siddislivet. I tillegg til musikksuksessen i Kriminell Kunst, har han sammen med Benedicte Izabell Ekeland skapt en unik plattform for unge rappere gjennom plateselskapet STVG Kartell. Han er et forbilde for både unge og eldre, samtidig som mange store musikkarrierer fra vesten tilfeldigvis kan spores tilbake til denne mannen. PS: Vi tror ikke på tilfeldigheter!

– Det å bli nominert betyr mye! Det er kjempekjekt å bli satt pris på og gøy at folk legger merke til det arbeidet en har gjort. Spesielt når jeg egentlig jobber litt i kulissene.

Mange kjenner kanskje Tore Arholm Tobiassen som artisten Tore Pang, eller en del av duoen Kriminell Kunst. Ved siden av artistkarrieren brenner han for å skape et variert tilbud til ungdommen. Et av tilbudene er Metropolis, kulturhuset for ungdom som også har betydd mye for hans egen oppvekst.

– Jeg begynte å dra hit selv da jeg var 15 år gammel. Siden da har jeg bare blitt værende, forteller han.

På Metropolis tilbys alt fra teater, musikkstudio og øvingslokaler.

Tore Pang viser stolt frem den gamle glattcella på Metropolis.

– Poenget med huset er å kunne tilby det ungdommen interesserer seg for og trenger, forteller Tobiassen.

De siste årene har artisten også startet prosjektet «KULT». Målet er å legge til rette for kulturell aktivitet for ungdom med familier med lav inntekt.

– Det er ikke alle som har råd til hjemmestudio eller egne instrumenter. Derfor er det viktig at vi kan tilby alternativer, sier Tobiassen.

Han beskriver jobben sin som den kuleste i verden.

– Det er kjekt å kunne bidra med et slikt tilbud jeg følte behov for i ungdommen, legger han til.

UFLAKKS Stavanger

Juryens begrunnelse: UFLAKKS Stavanger er en konsertserie av og for ungdommer som mener musikken er for alle. Ungdommene har sammen med AKKS og Stavangers konsertsteder åpnet konsertdørene for de under 18, slik at man kan nyte musikk uten rus eller pappa på bakerste rad. Gruppen har gjort de største artistene tilgjengelige for de uten førerkort, og en formidabel innsats i å løfte frem også lovende lokale band.

– Det er utrolig stas å bli nominert. Det er veldig kjekt å se at folk setter pris på det arbeidet vi gjør, sier Emilie Lerang Rosnes (19), ungdomsleder i UFLAKKS Stavanger.

– Dette er veldig gøy! Vi jobber kjempehardt og synes det er skikkelig fint at å bli anerkjent for det, legger Ida Collett Belle daglig leder i AKKS til.

UFLAKKS er en frivillig organisasjon hvor ungdommen selv kan bli med på å arrangere konserter, i tillegg til å øke konserttilbudet for ungdom i Stavanger.

UFFLAKS tilbyr ungdommen en arena hvor de kan både være med på å arrangere og delta på konserter. (f.v) Ida Collett Belle og Emilie Lerang Rosnes.

– I dag består vi av 20 medlemmer i alderen 12 til 20 år. Medlemmene skal sammen løfte frem lokale band, og arrangere rusfrie konserter, med fri eller under 18 aldersgrense, sier Rosnes.

Musti, Mira, Unge Ferrari og Arif er noen av mange kjente navn som har stått på scenen i regi av UFFLAKS.

– Jeg husker hvor viktig denne arenaen var for meg da jeg var 16 år og allerede hadde stor interesse for å arrangere konserter. Det har hjulpet meg å velge karriere videre livet, samtidig som det gir et samhold og et samlepunkt for folk som deler samme interesse, forteller Rosnes.

Ville Veier

Juryens begrunnelse: Ville Veier har vist at det er flere veier ut av utenforskap og inn i arbeidslivet. Det private og ideelle initiativet hjelper ungdom og unge voksne å fullføre utdanning eller å komme ut i arbeid gjennom mestringstro, identitet, og tilhørighet. Gjennom årlige kunstneriske prosjekter tilbyr Ville Veier et unikt og sårt ettertraktet tilbud for unge som ikke passer inn i veien som samfunnet har lagt opp for dem. NTNU omtaler Ville Veiers arbeid som pionerarbeid i norsk kontekst, og vi kunne ikke vært mer enig!

– Dette betyr veldig mye! En slik nominasjon viser at folk legger merke til arbeidet vårt. Vi så et behov for nytenking i arbeid med å forebygge utenforskap hos unge, og derfor startet Line Larsen og jeg Ville Veier, forteller Tori Nes Aadnesen, daglig leder i bedriften.

Ville Veier er en bedrift som bruker kunst, kultur og kreative uttrykk som forebyggende og helsefremmende arbeid. Tilbudet er unikt, og nyskapende og har som mål å forebygge utenforskap hos ungdom og unge voksne.

– Fokuset vårt er å styrke den psykiske helsen og skape livsmestring, forteller Aadnesen.

Ville Veier bruker utradisjonelle metoder for å forebygge utenforskap hos ungdom og unge voksne. (f.v) Birgitte Løvås og Tori Nes Aadnesen, to av fire ansatte hos Ville Veier.

Ville Veier viser selv til gode resultater. Med utvidelse av nye tiltaksplasser og folk på venteliste, ser den daglige lederen at det er behov for et tilbud som hjelper unge ut i meningsfullt arbeid eller utdanning.

– Vi merker at dette stedet er utrolig betydningsfullt for mange. Spesielt i forhold til fellesskap, tilhørighet og ikke minst det å føle på mestring, legger hun til.

