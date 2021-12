Aktuelt byasbeste2021 Dette er vinneren av #byasbeste kafé! De har fire seiere under beltet, og vinner nå for tredje år på rad. Coffeeberry i Sandnes stikker nok en gang av med #byasbeste-tittelen. Sponset av: Publisert: 03. desember 2021, 16:00 Oda Bjønnes Hanslien

Tonje Thorstad Kildal

Selv om dette er fjerde seier, er ekteparet Jørgensen like glade for diplomet.

– Det er helt fantastisk. Det betyr jo at vi bare må fortsette å være det vi er, sier Thomas Jørgensen som driver Coffeeberry sammen med kona Hanne.

Ekteparet driver kafeen sammen, og er mye på jobb selv. Dette er mye av grunnen til at de stadig vinner, tror Jørgensen. Når de ikke er der selv har de superflinke ansatte, legger han til.

De er stasjonert midt på Ruten, nå med Vinterland i Sandnes rett bak dem.

Midt på Ruten

Coffeeberry er plassert veldig sentralt i Sandnes, med lokale midt på Ruten. Dette er både slitsomt og gøy, forteller Jørgensen. Det er til tider også veldig travelt.

– Vi står hele tiden på en slags scene med glassvinduer overalt. Når vi er ferdige for dagen er vi slitne, men er også glade fordi vi har møtt folk. Det er mest god stemning.

Bortsett fra å få smake på god kaffe, er det menneskene de møter på som er det beste med å drive kafé. Jørgensen forteller at selv om møtene kan virke korte og overfladiske, er det mange av kundene de ser hver dag.

– En liten kommentar som starter den ene dagen, kan fortsette dagen etterpå, eller fem dager senere, kanskje en uke. Vi er ikke bare her for å lage kaffe, vi er også her for å gi gode opplevelser til folk, sier han.

Thomas og Hanne Jørgensen har pyntet til jul i kafeen.

Seier nummer fem?

Pandemien har vært slitsom, men også bra for Coffeeberry. De snudde seg rundt og begynte å kjøre ut varene til trappa til kundene, noe som var veldig mye arbeid.

– Det som vi vanligvis gjør med å stå her og ta imot kunder, bare være i en «flow», den ble veldig avbrutt, og vi måtte gjøre noe helt annet.

Jørgensen roser lojale kunder som bevisst har brukt Coffeeberry i den vanskelige tiden.

– Nå når vi er godt over på den andre siden, og ser mot lysere tider, så var det fint og veldig bra for oss. Det har gått veldig bra.

Etter tre strake seiere, fire seiere til sammen, vil de likevel prøve seg på en femte.

– Da handler det vel bare om å gjøre det vi gjør nå, og å være tro mot det. Være en plass der folk kan komme å ta en kaffe, alene eller med flere.

– Vi fortsetter bare med det, så da må det vel gå, sier Jørgensen.