Tusenvis av stemmer og åtte vinnere: Vi oppsummerer #byasbeste 2021 Av 40 nominerte ble åtte stående igjen som vinnere. Takket være deres tilbakemeldinger, nominasjoner og stemmer, kan vi endelig oppsummere høstens vinnere av #byasbeste 2021. Publisert: 18. desember 2021, 12:00

Oda Bjønnes Hanslien

Tonje Kildal

Det var ikke lett å få alle med på samme bilde, men her er de: Årets #byasbeste vinnerne!

I årets utgave av #byasbeste har vi delt ut priser i hele åtte kategorier; underholdning, sentrumsbutikk, frisør, kjøkken, treningssenter, kafé, utested – og til slutt Byas-prisen.

I ti uker har vi fått inn tusenvis av nominasjoner og stemmer fra dere. Hver uke har dere stemt frem én vinner, fordelt utover åtte kategorier.

Vi takker for engasjementet i år, alle nominasjonene dere har lagt igjen, og selvsagt for at dere har stemt frem årets vinnere.

Her er alle årets vinnere til #byasbeste 2021:

Jan Rune Holdhus vant splitter ny kategori

Nytt for året var kategorien underholdning, som tar sikte på å hedre de som har stått på for å holde smilebåndene og tårekanalene våre sånn noenlunde i vater gjennom pandemien.

Ser du bort fra å vinne 20,- på flakslodd, påstår Holdhus at dette er første gang han vinner noe som helst.

– Dette synes jeg er kjempestas, jeg har jo som sagt aldri vunnet noe og i alle fall ikke en sånn ting som dette der du vinner fordi folk liker det du holder på med, sier Holdhus til Byas.

Nå kan Holdhus skryte på seg både 20 kroner i flakslodd og prisen for beste underholdning.

Han setter enormt stor pris på tilliten han har fått fra publikum.

– Jeg er veldig ydmyk over responsen jeg har fått. Så tusen takk til alle sammen. Jeg kan bare si takk takk takk, for jeg er supertakknemlig, sier Holdhus.

Ett år med to nominasjoner

Den knapt ett år gamle butikken i Kirkegata har rukket å bli nominert to ganger, og stakk denne gangen av med seieren og ble #byasbeste sentrumsbutikk 2021.

Butikken åpnet i september i fjor og tilbyr produkter innen kontortilbehør, velvære, interiør, mat og accessoirer. Gjengen er veldig stolte og fornøyde med å ha vunnet kategorien.

– Det var flotte kandidater som var nominert, så at vi skulle gå av med seieren her var stort for oss alle, sier daglig leder Ronny Edvardsen til Byas.

– Vi har bare holdt på i litt over et år. Det viser at vi har gjort noe som byen har hatt lyst på. At vi har lyktes med det vi har gjort så langt, sier daglig leder Ronny Edvardsen, og legger til:

– Vi er en veldig levende butikk som hele tiden lager noe nytt, og det er kanskje det som har fenga folket. Jeg tenker det er en klapp på skulderen for at vi har jobbet beinhardt det første året og fått til noe.

Vant med bare to ansatte

Det var InCut Design i Sandnes som fikk flest stemmer i kategorien beste frisør.

– Det er fantastisk, det er ikke forventet i det hele tatt. Jeg er veldig stolt og vil takke alle som har stemt på meg. Hver stemme betyr mye, sier daglig leder Magdalena Manczak.

Manczak har bare drevet frisørsalongen i litt over ett år, før hun stakk av med prisen for #byasbeste frisør.

Salongen har bare to ansatte, Manczak selv og en frisør. Også hun startet konseptet i pandemien:

– Det beste med å være frisør er at du gjør noe kreativt, det er en kreativ jobb. Du får nye utfordringer hver dag. Det å starte en salong har vært en drøm lenge.

Kan spøke med gjestene

Noodle Noodle åpnet først på Magasin Blaa i 2013, men flyttet i 2017 til lokalene i Fargegata, hvor de enda holder til.

Gary Fong tror det er mange grunner til at folk har stemt fram nettopp Noodle Noodle til #byasbeste kjøkken 2021. Blant annet trekker han fram tasting menyen de tilbyr, og at de ikke har hørt at noen ikke finner noe de liker.

Gary Fong, Pål Gøran Stolt-Larsen Pettersen, Eirikur Thor Sigurdsson og Shirley Chu er alle glade for å vinne pris.

– Vi behandler gjestene våre som venner og kan spøke med dem. Jeg tror det er mange år med godt forhold med gjestene som har fått oss hit, sier han.

Jevnt blant treningssentrene

Til slutt var det Aktiv treningssenter som stakk av med seieren, med kun fire stemmer foran andreplassen.

Treningssenteret på Tjensvoll hadde 25 årsjubileum i januar i år.

Hans Havik, Tove Skarnes Havik og Mari Amdalsrød Hognestad var alle veldig glade for at Aktiv Treningssenter ble #byasbeste treningssenter 2021, etter flere år som nominert.

– Jeg føler det har vært ganske jevnt i toppen hvert år, så det er kjekt at vi fikk de fire ekstra stemmene, sier Tove Skarnes Havik, som driver treningssenteret sammen med ektemannen Hans Havik.

– Vi var jo pålagt å holde stengt da vi hadde bursdag, så vi har ikke fått feiret ordentlig. Men da passet det jo ekstra fint å bli kåret til Byas beste treningssenter akkurat i år, legger Havik til.

Hvem skal slå dem?

Med fire seiere under beltet, og vant Coffeeberry prisen for beste kafé for tredje år på rad.

– Det er helt fantastisk. Det betyr jo at vi bare må fortsette å være det vi er, sier Thomas Jørgensen som driver Coffeeberry sammen med kona Hanne.

Thomas og Hanne Jørgensen har pyntet til jul i kafeen.

Ekteparet driver kafeen i Sandnes sammen, og er mye på jobb selv. Dette er mye av grunnen til at de stadig vinner, tror Jørgensen.

Kan noen vippe dem av pinnen neste år? Én ting er i det minste sikkert, og det er at folk elsker Coffeeberry!

I fjor var utestedet nominert til samme pris, men da følte ikke Laverick at de var helt i mål. I år stakk baren av med flest stemmer i kategorien utested.

– Vi hadde akkurat åpnet og hadde ikke nok tid til å gjøre et inntrykk, men det har vi tydeligvis klart denne gangen, sier Piers Laverick, som driver utestedet sammen med assisterende barsjef Dominika Jurkowska.

Melly Wilson og Piers Laverick jubler for prisen.

Lervig Local ligger plassert litt utenfor sentrum i Alexander Kiellands gate 2a, Stavanger. Målet er å få folk til å bevege seg utenfor bykjernen.

– Jeg liker å tro at Norge beveger seg sakte mot et mindre sentralisert uteliv. Vi har for eksempel Stavanger Øst med Tou, og et samfunn som vokser der borte. Meningen er å få folk til å bevege seg utenfor bykjernen, sier han.

... og sist men ikke minst: Byas-prisen!

Hvem har gjort en eksepsjonell innsats for oss gjennom pandemien? Hvem står på i både mot- og medvind? Hvem faller gjennom fingrene i de andre #byasbeste-kategoriene?

Av alle de nominerte, kunne det bare stå igjen én vinner: Sultan Hadaddeen.

Hadaddeen er aktivist og kjemper for menneskerettigheter spesielt på sosiale medier.

– Det jeg gjør er at jeg deler meninger, innlegg og artikler på sosiale medier og i aviser. Jeg legger ut om min oppvekst som transperson, og som utenlandsk person, og lager for eksempel Tiktok-videoer som forklarer transfobi.

Sultan Hadaddeen vant Byas-prisen 2021.

– Jeg er egentlig ganske sjokkert. Det føles veldig anerkjennende å se at jeg får en pris for arbeidet jeg har gjort. Det betyr veldig mye for meg, sier Hadaddeen til Byas.

Vi gleder oss allerede til neste år, og ønsker alle som har bidratt en hjertelig god jul fra alle oss Byas og Aftenbladet!