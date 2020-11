Kultur Stavanger Kjekke ting som skjer denne helga Drive in-eventene gjør comeback denne helga. Publisert: 25. november 2020, 13:00 Tone Pedersen

I påsken var det flere drive in-aktiviteter, som kino på Forus Travbane. Denne helga kan du se både julefilm og stand up-show fra bilen i Hinna Park. FOTO: Jarle Aasland (arkiv)

Denne guiden gjelder fra fredag 27. til søndag 29. november 2020.

❗OBS! Koronasituasjonen gjør at eventer blir avlyst på kort tid, sjekk gjerne direkte med arrangør for å være på den sikre sida.

Lær å lage gelato

Hva: Workshop

Hvor: Siddis Gelato, Erling Skjalgsons Allé 10, Stavanger

Når: Fredag kl.18

Siddis Gelato åpnet nylig i Pedersgata, men denne workshopen skjer i produksjonslokalene på Eiganes. Her skal du lære alt du trenger å vite for å kunne servere din egen hjemmelagede gelato til jul. Og med hjem får du selvfølgelig ditt første verk.

Pris: 650 kroner.

Aiming for Enrike + Valp

Hva: Konsert

Hvor: Folken, Løkkeveien 24, Stavanger

Når: Fredag kl.21, dørene åpner kl.20

Der hvor de tidligere har eksperimentert med støyende svingninger og frenetiske angrep, har musikken til Aiming For Enrike på det nye albumet «Music For Working Out» beveget seg mer mot klubben og dansegulvet, ifølge arrangøren. Opplev det sjøl, på Folken fredag. Lokale Valp er support.

Pris: 365 kroner for to seter/540 for tre seter. Aldersgrense 18 år eller med verge.

LES MER: Hvorfor rammes festivalene så hardt av koronakrisen?

Åpning av Julefargegata

Hva: Julestemning

Hvor: Fargegata, Øvre Holmegate, Stavanger sentrum

Når: Lørdag kl.10

Fargegata inviterer tradisjonen tro til åpning av Julefargegata siste lørdag i november. Serveringssteder og butikker er pyntet til jul og serverer instant julestemning i form av musikk, drikke og snacks.

LES MER: Annerledes tenning av vinterlysene i Fargegata i år

Gratis drive in-julekino

Hva: Se film i bilen, like they do in America!

Hvor: Hinna Park, nordfeltet, Gamle Jåttåvågen, Stavanger

Når: Lørdag fra kl.17

Hinna Park inviterer hele familien til gratis utekino - og i år blir det fra bilen. For de minste vises «Den vesle bygda som glemte at det var jul» klokka 17. For de voksne, jule-klassikeren «The Holiday». 💕

Maks fem personer fra samme husstand per bil. Billetter slippes snart, og det er første mann til mølla som gjelder. Bilene får komme inn på området én time før start, og lyden høres via FM-nettet.

Ta på ekstra klær eller ha med et pledd for å unngå tomgangskjøring - og husk å vaske frontrute og tømme blæra før du kommer, råder arrangøren. Alkohol er ikke tillat. Det er heller ikke lov å forlate kjøretøyet underveis.

LES MER: Skumle filmer: 13 favoritter over 7-tallet på IMDB

Glitter & Glam

Hva: No such thing as overdressed

Hvor: Petite, Industrigata 1, Sandnes

Når: Lørdag kl.19

Savner du å pynte deg? Date nights og lange kvelder? Det gjør gjengen i Petite også, og inviterer derfor til lufting av både deg, finkjolen eller dresskoene.

LES MER: Ny episode av «Smellen» er ute! Hva er dresscode i Stavanger og Sandnes?

Mall Girl

Hva: Konsert

Hvor: Folken, Løkkeveien 24, Stavanger

Når: Lørdag kl.21, dører åpner kl.20

Oslo-bandet Mall Girl har vært Månedens Urørt på P3, og de har spillejobber på Roskilde og Øya under beltet. Lørdag er denne rosa raketten klar for Folken.

Priser: 195 kroner for 1 sete/365 for 2 seter/540 for 3 seter/715 for 4 seter. Aldersgrense 18 år eller med verge.

Musikkquiz

Hva: Brief med dine musikalske skillz

Hvor: Cirkus, Øvre Holmegate/Fargegata, Stavanger sentrum

Når: Søndag kl.18

Påmelding via facebook, maks seks personer per lag.

LES MER: Lurer du på hvor mange «voksenpoeng» du har? Her får du svaret

Drive in-standup

Hva: Latter bak rattet

Hvor: Hinna Park, Jåttåflåten 11, Stavanger (rett ved «Din Bil Stavanger»)

Når: Søndag kl. 19.30, møt opp senest 30 min før

Comedy Box Stavanger inviterer igjen til drive in-standup. Denne gangen i Hinna Park.

Komikere som har meldt ankomst: Raymond Falldalen, Kjetil Melkevik, Tord-Rune Kvikstad, Anders Olsen og Ove Martin Mellemstrand.

Pris: 450 kroner per bil. Maks 5 personer i én bil. Nada alkohol. Husk varme klær/pledd/tom blære/FM-nett/fullt batteri.

detskjer.aftenbladet.no! Se også Aftenbladets kalender:

Hver uke presenterer vi et utvalg av det som skjer i byene i våre anbefalinger for helgen. Send gjerne tips om hva som skjer - innen onsdag - til tips@byas.no!