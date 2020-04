Kultur Koronaviruset Til helgen blir latter erstattet med tuting og blinklys Du har kanskje fått med deg forestillinger på en av landets største drive-in-kinoer på Forus? Til helgen kan du riste av latter når Stavangers standup-klubb arrangerer drive-in-underholdning for både store og små. Publisert: 28. april 2020, 19:12 Lone Sætre Journalist

Her skal komiker Kjetil Melkevik skal selv stå på scenen på lørdag, foran sletten på Forus. FOTO: Fredrik Refvem

Komikerne i « Comedy Box» ønsker velkommen til en litt annerledes standup-opplevelse. Fra kassen på en lastebil vil Jan Rune Holdhus, Karsten Blomvik, Mohammed Basefer og Kjetil Melkevik sørge for å spre humor i en ellers vanskelig tid.

Fredag 1. mai kan du se dem på scenen foran kjøpesenteret M44 på Bryne, og lørdag 2. mai på den åpne sletten ved Kolumbus-depotet på Forus. Begge dager varer showet fra 19.30 til 20.30.

– Det blir aller første gang vi underholder på denne måten. Vi har sett hvordan dette har funket i Oslo og Bergen, i tillegg til stor suksess med kino, og konsert på Forus travbane. Det er på denne måten en må gjøre ting i disse tider, sier Kjetil Melkevik, daglig leder i Comedy Box.

Bak dem vil en 15 kvadratmeters storskjerm sørge for at alle bilene får se underholdningen tydelig, og lyden fra mikrofonene vil spres gjennom FM-nettet.

LES MER:

Slik har lokale spisesteder omstilt seg på grunn av koronakrisen

En litt annen måte å kommunisere med publikum

For standup-komikere er respons, og kommunikasjon en viktig del av showet. Dermed må det denne gangen tys til kreative løsninger.

– Vi er vant til å kunne stille spørsmål og snakke direkte med publikum. Denne gangen blir det spesielt. Bruk av tegnespråk, tuting, blinklys, kanskje skru på vindusviskerne kan bli løsningen. Kanskje ett tut skal bety ja og to tut nei, vi får se. Det blir nok dette som erstatter hoiing og applaus, sier Melkevik.

Han legger til at han kan se for seg at det blir en større utfordring å engasjere direkte, men at de skal finne kreative måter å varme opp publikum.

LES MER:

Planla festival for 40.000 på travbanen, men nå er festen avlyst

Sikker underholdning for store og små

Foran scenen vil det være plass til 50 biler, hvor passasjerene kan lene seg tilbake og la seg underholde.

– Fra halv to til halv tre på dagen, vil en av landets beste buktalere Erik Mogeno stå for showet for hele familien, før vi komikere tar over senere på kvelden, forteller Melkevik.

Kjetil Melkevik ser for seg at tuting og blinking vil erstatte latter og hoing FOTO: Fredrik Refvem

Hele poenget med opplegget er at dette skal være en smittefri sone.

– De som er syke, eller i karantene må selvfølgelig holde seg hjemme. Det skal maks være fem personer i en bil, så noe leie av buss er ikke lov. Publikum skal generelt følge Folkehelseinstituttets smittevernregler selv om man befinner seg i egen bil, sier komikeren.

Melkevik legger til at folk bør sørge for fulladet batteri, og at tomgangskjøring er forbudt.

– Møt også opp senest en halvtime før forestilling, anbefaler han.

LES MER:

Hvorfor rammes festivalene så hardt av koronakrisen?

Troen på et vellykket show

Hver onsdag har gjengen i «The Comedy Box» livestream fra Grottene på folken.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger, og det virker som at folk synes det er veldig kjekt. Vi har også et stabilt seertall. Rundt 35 seere, forteller han og ler litt av antallet, men legger til at disse holder seg inne på streamen helt til siste slutt.

LES MER:

Kollektivet går live hver uke: – Det handler om å spre glede og latter i tiden vi er i

– Folk kan forvente god stemning. Det er en gjeng med flinke komikere, hvor de fleste har holdt på i fire til fem år. Ingen av oss har gjort noe lignende før så alle er spente, og vi gleder oss til å høre responsen, sier han.

Produsenten legger til at dette er historisk, og en spesiell opplevelse, men at han håper at de snart er tilbake på scenen hvor publikum ikke trenger å sitte inne i en bil, med flere meters avstand.

Publisert: 28. april 2020, 19:12