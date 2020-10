Kultur Norge Lurer du på hvor mange «voksenpoeng» du har? Her får du svaret Planlagt barn? Kjøpt bolig? Forlovet? Så mange voksenpoeng gir det, faktisk! Oppdatert: 09. oktober 2020, 19:38 Frida Rishaug

Hva gir mange «voksenpoeng»? Slips på hodet, trolig null. FOTO: Gorm Kallestad / NTB (illustrasjon)

Eller kanskje du lurer du på hvor mange katter du kan ha, uten å virke som en halvgal katteperson? Eller kanskje hvilken vei dorullen faktisk skal henge?

Egil Aslak Aursand Hagerup og hans tidligere studiekompiser har funnet svarene som kan spare deg for mange diskusjoner.

Regn ut dine voksenpoeng nederst i saken!

– Det startet med at vi var en gjeng studiekompiser fra NTNU. Vi dro på turer sammen, hvor vi oppdaget at det ikke var noen god standard for et rundesystem for hvordan man spanderer øl. Hvem sin tur er det, og sånn? forteller Aursand Hagerup.

Derfor laget kompisene en god standard for det problemet, som gjorde det oversiktlig å holde styr på rundene.

Boken «Norske Standarder» (2018) som Hagerup har skrevet sammen med Martin Aas og Paul I. Huse, tar for seg ulike diskusjoner og problemstillinger, og kommer til bunns i hva som er fasiten. FOTO: STURLASON

Du vet du er voksen når...

I boken er det rundt 60 standarder, og standarden om runde-kjøping av øl er ikke en av dem.

– Vi har tatt med det som var mulig å standardisere slik at det ble presist og artig - ting som vi selv lurte på. Hvor mange katter er det greit å ha? Er det to? Finnes det noen unntak? fortsetter Hagerup.

Boken inneholder også en tabell hvor du kan se hvor mye «voksenpoeng» enkelte ting gir. Poengene i tabellen varierer fra -1 og helt opp til 39.

– Vi spurte folk hva de synes ga voksenpoeng, og så samlet vi inn og tenkte litt selv. Så var det å sette sammen og diskutere hvor mange voksenpoeng forskjellige ting ga, forklarer forfatteren.

Til tross for at Hagerup har vært med på å lage tabellen, vet han ikke selv hvor mange «voksenpoeng» han har.

– Når man er sikker på at man er voksen, regner man ikke ut, sier han.

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.

Publisert: 09. oktober 2020, 19:20 Oppdatert: 09. oktober 2020, 19:38