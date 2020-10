Kultur filmer Skumle filmer: 13 favoritter over 7-tallet på IMDB Gamle og nye klassikere eller filmer som har gått litt under radaren? Foretrekker du grøssere som får deg til å hoppe i sofaen eller en thriller som sniker seg under huden? Her er noen skumle favorittfilmer til halloween-helga! Publisert: 31. oktober 2020, 15:00 Tone Pedersen

Hallo-wæææææh! 🙈 FOTO: NTB (illustrasjon)

The Conjuring

IMDB: 7,5

Grøsser, USA (2013)

Aldersgrense: 15 år

Lengde: 1 t, 47 min

Ed og Lorraine Warren - begge med tittel «paranormal investigator» - blir hyret inn for å hjelpe en familie som bor i et hjemsøkt hus.

Basert på en sann historie. Oooo! Allerede der begynner i alle fall jeg å få gåsehud...

Finnes på Netflix.

Pans Labyrint

IMDB: 8,2

Fantasy/drama, Spania (2006)

Aldersgrense: 15 år

Lengde: 1 t, 58 min

Her kommer én til deg som egentlig ikke er glad i skrekk og skumle filmer. Denne er sånn akkurat passe ekkel for de fleste, og framstår egentlig som en barnefilm, men så feil kan man ta. Regissør Guillermo del Toro er kjent for å blande det vakre med det groteske, med en god dose inspirasjon fra eventyr- og horrorsjangeren. EL Laberinto del Fauno (originaltittel) er et virkelig mesterverk i så måte.

Året er 1944 - i diktatoren Franco’s Spania - og vi følger piken Ofelia, som alltid har vært glad i eventyr. Da hennes gravide mor blir syk i barsel og den fascistiske, sadistiske stefaren er mest opptatt med å være nettopp dét, finner Ofelia ut at hun er tronarving til et paradisisk rike under jorda. Men for å kreve sin fødselsrett må hun utføre tre oppgaver før fullmåne.

Kan leies/kjøpes online.

Se7en

IMDB: 8,6

Krim/thriller, USA (1994)

Aldersgrense: 15 år

Lengde; 2 t, 1 min

Denne filmen er fra 1994, men den holder seg. Jeg lover! Brad Pitt (en veldig ung en) og Morgan Freeman spiller detektiv-duoen som har fått i oppdrag å jakte på en seriemorder som velger ofre etter de sju dødssyndene.

Finnes på Netflix.

Nattevakten

IMDB: 7,2

Grøsser, Danmark (1994)

Aldersgrense: 15 år

Lengde: 1 t, 47 min

Nikolaj Coster-Waldau kjenner vi kanskje best som Jaimie Lannister fra Game of Thrones, så kjekt å se ham i en helt annen setting. I danske Nattevakten spiller han Martin, en ung student som jobber som nattevakt (du-uh!) på rettsmedisinsk institutt. Et veddemål begynner å gå litt for langt, mystiske hendelser forekommer i kjelleren på instituttet og Martin vikler seg inn i et nett som det skal vise seg vanskelig å komme ut av.

Kan leies/kjøpes online.

Eksorsisten

IMDB: 8.0

Grøsser, USA (1973/2000)

Aldersgrense: 15 år

Lengde: 2 t, 12 min

Dette ble en svært omstridt film da den kom ut. Eksorsisten fikk også trøbbel med sensuren i Norge, og ble ikke satt opp på norske kinoer før 1978 - med 18 års aldersgrense. Denne ble satt ned til 15 da 2000-versjonen kom, med scener fra innspillingen som ikke ble tatt med i den originale versjonen (blant annet den berømte «spider walk»-scenen).

Max von Sydow spiller den katolske presten Merrin som får i oppdrag å drive ut den onde ånden fra 12 år gamle Regan (Linda Blair).

Kan leies/kjøpes online.

The Skin I Live In (Under Huden)

IMDB: 7,6

Thriller, Spania (2011)

Aldersgrense: 15 år

Lengde: 1 t, 55 min

Regissør Pedro Almodóvar leker seg med elementer fra horror-sjangeren i denne filmen. Skuespiller Antonio Banderas har hovedrollen som dr. Ledgard; en kirurg som siden sin kones død har forsøkt å finne den perfekte hud som kan tåle brann og andre typer skader. Huden prøves ut på en pasient - som gjerne ikke er med på forsøket helt frivillig.

Finnes på HBO Nordic.

Get Out

IMDB: 7,7

Grøsser/thriller, USA (2017)

Aldersgrense: 15 år

Lengde: 1 t, 39 min

Chris, en ung afroamerikansk mann, skal være med kjæresten Rose (som er hvit) hjem for første gang. Det er selvfølgelig awkward å møte foreldrene - som det alltid er, men utover helga begynner han å lure på om det er noe mer under enn bare politisk korrekt-nervøsitet som gjør at «svigers» oppfører seg merkelig....

Kan leies/kjøpes online.

The Others

IMDB: 7,6

Grøsser/thriller, USA (2001)

Aldersgrense: 15 år

Lengde: 1 t, 40 min

Det er slutten av andre verdenskrig, og Grace (Nicole Kidman) tar med seg de to lyssensitive ungene sine til en nesten øde øy. Selvfølgelig i et digert, skummelt hus. Der hyrer hun inn tre tjenere. Og rare ting begynner å skje.

Finnes på HBO Nordic.

Nattsvermeren

IMDB: 8,6

Horror/thriller, USA (1991)

Aldersgrense: 18 år

Lengde: 1 t, 58 min

Ingen liste er komplett uten denne! Nattsvermeren (originaltittel: The Silence of The Lambs) har du gjerne sett allerede, men et gyselig gjensyn med Hannibal Lecter er aldri feil! Bare til å poppe den flaska med chianti!

Ikke sett den? Da vet du hva du skal i helga. Men kort fortalt er handlingen sånn som dette: FBI-fersking Clarice Starling (Jodie Foster) blir satt til å forhøre psykiateren Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), en drapsmann som spiste ofrene sine. Målet er å redde en forsvunnet kvinne, og man tror at Lecter kan lede FBI til henne. Men blir prisen for høy?

Finnes på Viaplay.

Saw

IMDB: 7,6

Grøsser, USA (2004)

Aldersgrense: 18 år

Lengde: 1 t, 43 min

Den første Saw-filmen sparket i gang litt av en Halloween-tradisjon. Suksessen til denne første versjonen gjorde at det kom aaaaltfor mange Saw-filmer etter.

Eneren er supercreepy og ikke for de lettskremte - det er ikke uten grunn at den har 18 års aldersgrense: To tilsynelatende fremmede menn våkner opp fra bevisstløs tilstand. De er bundet fast med kjetting rundt foten på et offentlig toalett og mellom dem ligger en mann som har skutt seg selv i hodet.

Kan leies/kjøpes online.

Mulholland Drive

IMDB: 8,0

Thriller, USA (2001)

Aldersgrense: 15 år

Lengde: 2 t, 20 min

David Lynchs film er blitt kåret til 2000-tallets beste film av anmelderne i Cahiers du Cinéma. Det er selvfølgelig ikke uten grunn.

Plot: En ung kvinne blir involvert i en bilulykke med to menn på Mulholland Drive i Hollywood. Mennene dør, men kvinnen Rita (Laura Harring) overlever. Hun møter Betty (Naomi Watts), og sammen prøver de finne ut hva som har skjedd.

Finnes på HBO Nordic og Viaplay.

Ondskapens Hotell

IMDB: 8,4

Grøsser, USA (1980)

Aldersgrense: 15 år

Lengde: 2 t, 26 min

«Heeeeere’s Johnny!!!»

Nok en klassiker som har forhåndsbooket plass på denne lista. Basert på boka til Stephen King.

Forfatterspiren Jack Torrance (Jack Nicholson) tar med seg familien for å jobbe som vaktmester og passe på et forlatt hotell over vinteren. Det pleier vanligvis å bli snødd inne, så han og familien må regne med å bli totalt isolert. Perfekt når man trenger ro og fred til å skrive en ny bok. Eller?

Kan leies/kjøpes online.

Funny Games

IMDB: 7,6

Thriller, Østerrike (1997)

Aldersgrense: 15 år

Lengde: 1 t, 48 min

Filmen topper WatchMojo's liste av «Top 10 Horror Movies That Could Actually Happen». Bare dét er jo skummelt nok i seg selv.

Kort fortalt: Mor, far og sønn er på hyttå da plutselig to fremmede unge menn i hvitt dukker opp. De ønsker å låne egg (av alle ting), og blir sluppet inn i huset. Det skulle de selvfølgelig aldri ha gjort...

Jeg klarer ikke finne noen strømmetjenester som har originalversjonen ute, men regissør Michael Haneke har også laget en amerikansk versjon med Naomi Watts og Tim Roth - som ikke har fullt så høy imdb-score (6,6). Denne finnes på Amazon Prime.

Andre alternativer til denne formen for «realistisk horror i heimen» er Hush (6,6 på imdb/Netflix) og The Strangers (6,2 på imdb/kan leies kjøpes online).

