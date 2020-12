Kultur 2020 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i november Nedleggingen av UiS-kantina var mest lest denne måneden. Publisert: 31. desember 2020, 12:00 Tone Pedersen

Line Fatland Frøystad (midten) har vokst opp i kantinen som ble startet opp av hennes far. De siste ti årene har hun vært daglig leder. Her sammen med Aina Fatland Røine (t.v.) og Unni Lie. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

2020 er snart over og vi i Byas tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her får du de mest leste sakene fra Byas.no i november. Husker du noen av dem?

#1. Har servert sultne gjester i nærmere 50 år. Nå er kantinen konkurs

Line Huset har vært en institusjon på Campus Ullandhaug. Og at kantina måtte legge inn årene etter et halvt århundre, ble den mest leste artikkelen i november.

#2. DJ-er går sammen om nytt utested

– Det blir en av de råeste nattklubbene i landet, fortalte gründer-duoen til Byas.

#3. Doughnut Worry: Nytt bakeri-konsept åpner i Stavanger

Flere åpninger denne måneden. I Langgata kom blant annet byens første doughnut-sjappe!

Andrea Ribeiro, Miguel Silva og Charlotte Hillstad utenfor lokalet til Doughnut Worry i Langgata 9. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

#4. Samboerpar åpner nytt tatoveringsstudio

Mye som skjer Pedersgata-området! Disse to var ikke bekymret over å åpne midt under en pandemi. De var nemlig fullbooka ut januar.

#5. Checkpoint Charlie stenger dørene på ubestemt tid

Checkpoint har, som de fleste andre utesteder dette året, hatt utfordringer med drift under korona. I november ble det besluttet at utestedet måtte stenge. (Men Checkpoint-Martin ligger nok ikke på latsiden for det...) 👇

LES MER: Checkpoint-Martin åpner Sabrura-restaurant på Amfi Madla

