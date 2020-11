Aktuelt Tatovering Samboerpar åpner nytt tatoveringsstudio Alt startet da Beckie (Rebecka Eira) var i tatoverings-lære hos De Vegas Hallberg, senere skulle de bli samboere, få barn og åpne studioet «Inspirit Tattoo» sammen. Publisert: 10. november 2020, 19:00 Sindre Reinholt

De Vegas har holdt på som tatovør i 14 år, nå gleder han seg til å åpne studio med samboeren Beckie. FOTO: Privat

– Skummelt å åpne noe sammen?

– Vi er veldig forskjellige, men vi utfyller hverandre, forteller Beckie smilende.

De Vegas står litt tilbaketrukket, men nikker bekreftende.

Begge er fra Kristiansand, men har valgt å åpne tatoveringssjappa si i Pedersgata i Stavanger sentrum.

Fullbooket ut januar

Korona er ingen utfordring, for timene er fullbooket ut januar, forteller paret.

– Det har gått langt bedre enn vi forventet, heldigvis er det mange faste kunder, opplyser De Vegas.

FOTO: Sindre Reinholt – Tatoveringa går som før, men man kan dessverre ikke ha med seg en venn å holde i hånda. Beckie

Han tror også at folk har tillit til at de tar alle forholdsregler:

– Det er vel fordi de føler seg trygge på at vi opprettholder smitteverntiltakene, legger han til.

FOTO: Sindre Reinholt

Ikke alene om å åpne

Etter å ha måttet korona-stenge dørene, kunne tatoveringsstudioer rundt om i landet igjen åpne etter 27. april.

Om folk tatoverer seg mer eller mindre nå enn før pandemien, finnes det ingen offisielle tall på.

LES MER: Reduserer åpningstidene på byen igjen: – Situasjonen er veldig alvorlig

– Men vi får en del avbestillinger på grunn av at folk sitter i karantene, forteller leder Kari Kjelskau i Norsk Tattoounion.

Ellers har Kjelskau merket følgende korona-trend: En merkbar oppsving i henvendelser fra folk som lurer på hva som skal til for å åpne studio.

– Jeg vet ikke hva det er, kanskje har folk fått sparken, eller fått en slags oppvåkning og ønsker å følge drømmene sine.

Kari Kjelskau er leder for foreningen Norsk Tatoounion, og driver selv tatoveringsstudioet «Memento Tattoo» i Oslo. FOTO: Privat

Spesialisering

Apropos trender: Innenfor bransjen er det vanlig at man spesialiserer seg på ulike stilarter. I det siste har det vært spesielt populært med minimalistiske tatoveringer, men trender kommer og går legger Beckie til.

– Tribals har etterlatt veldig mye anger hos mange, som nok har ført til en kjempeomsetning for dem som driver med laserbehandling, sier hun.

Normalt bruker De Vegas seks til åtte timer på en tatovering. – Det merkes i armen når man er ferdig. FOTO: Privat

De Vegas spesialiserer seg i realisme og dyreportretter.

– Ofte tatoverer jeg minnetatoveringer, forteller han.

Beckie skyter inn at kunder fra hele landet kommer for å bli tatovert av samboeren.

FOTO: Sindre Reinholt – Det kan komme en gledeståre når folk ser resultatet, og det er givende. De Vegas

– Er du redd for å tatovere hunden til noen fullstendig feil?

– I starten var det litt spennende, men nå har jeg holdt på så lenge at jeg har god kontroll på det jeg driver med, forteller De Vegas og understreker:

– Jeg ville aldri tatt på meg et oppdrag om jeg var usikker.

LES MER: 8 harde sannheter om tatoveringer

Beckie forteller at hun og De Vegas er supertakknemlige for hvor de har kommet, og sier at det på ingen måte var noen selvfølge at de har det så bra som nå.

– Vi ønsker å gi litt tilbake. Derfor skal vi arrangere et veldedighetsarrangement hvert år, der inntektene av tatoveringer går til ulike formål.

Publisert: 10. november 2020, 19:00