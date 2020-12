Aktuelt Amfi Madla Checkpoint-Martin åpner Sabrura-restaurant på Amfi Madla Han er en kjent kraft fra Stavangers uteliv og hiphop-miljø. Nå skal Martin Lund Langlie få et tredje bein å stå på: Sushi! Publisert: 02. desember 2020, 19:00 Tone Pedersen

Martin Lund Langlie er franchisetaker av Sabrura Sticks & Sushi på Amfi Madla, og skal drive restauranten i tillegg til å være daglig leder av Checkpoint og konsertarrangør. FOTO: Anders Minge

Tidligere har han blant annet drevet Sportscaféen og startet Sting Nere. Nå er han daglig leder og innehaver av Checkpoint - i tillegg til å være konsertarrangør.

Torsdag kan han legge til en ny tittel på cv-en: Franchisetaker og daglig leder av sushirestaurant.

Martin Lund Langlie er kjapt ute med å presisere at det ikke er noe som skal sluttes med!

– Nei, jeg skal fortsatt ha Checkpoint og drive med det andre jeg gjør. Dette er bare ett bein til å stå å. Og det er kanskje ikke så dumt. Covid har i alle fall truffet meg ganske hardt, som driver med utesteder og konserter. Så timingen er helt perfekt!

Stenging og åpning

I midten av november ble det klart at Checkpoint stenger på ubestemt tid. Kjipt, så klart. Men fordelen er at Langlie får mer tid til å konsentrere seg om den nye restauranten.

Sabrura har offisiell åpning på Amfi Madla torsdag, der Espresso House tidligere holdt til. Kjeden har også åpnet restaurant på Herbarium og Kvadrat i 2020. FOTO: Anders Minge

– Nå er det veldig travelt. Det er fortsatt sju mann her og jobber, og vi skal ha teståpning i morgen. Men dette har jeg vær med på før, humrer Langlie - og mimrer tilbake til da startskuddet gikk for Sting Nere:

– Den første timen etter åpning hadde vi verken strøm eller vann. Men vi kom i mål!

Hvis alt går etter planen, har Sabrura på Amfi Madla offisiell åpning torsdag.

Og vi må jo spørre: Hvordan ble en som driver utesteder og arrangerer konserter også daglig leder på en sushirestaurant?

– Det henger jo sammen! He, he. Nei, det har å gjøre med at jeg har skikkelig tro på Sabrura-konseptet. Det er et trøndersk firma i vekst, og jeg er en ydmyk gutt fra Sverresborg i Trondheim. Så dette er jo som hånd å hanske!

Apropos ydmyk. Ambisjonen er:

– Å selge mest sushi på Vestlandet.

Coolio-sushi

Restaurantkjeden som startet opp i Trondheim i 2012, vokste til åtte restauranter i løpet av seks år. I september 2018 ble Sabrura kjøpt opp av Bitastad AS (samme konsern som også eier blant annet Jordbærpikene og BigBite). Spisestedene og administrasjonsselskapet omsatte da for 86 millioner kroner.

Sabrura har satt seg et hårete mål om mer enn 50 restauranter over hele Norge innen 2024. I denne regionen har kjeden åpnet tre restauranter i 2020; på Herbarium, Kvadrat - og nå Amfi Madla.

– Hvordan var det du fikk øynene opp for Sabrura-konseptet?

– Det var faktisk på Coolio-turneen! I rideren sto det at de kun spiste kjøtt, men det var jo helt feil. De spiste kun fisk. Og da vi dro fra Oslo til Trondheim, ankom vi så seint at jeg ikke skjønte hvordan jeg skulle klare finne fisk til så mange folk.

FOTO: Anders Minge Det er et trøndersk firma i vekst, og jeg er en ydmyk gutt fra Sverresborg i Trondheim. Så dette er jo som hånd å hanske!

Men etter hjelp fra lokale venner havnet Langlie på Sabrura på Solsiden i bartebyen - og ble forelsket i takeaway-konseptet:

– Jeg fikk nok fisk til hele gjengen for 600 kroner. Til sammenligning brukte jeg 6000 kroner på en fiskerestaurant i Oslo. Så det var mye mat for pengene.

Restauranten vil kjøre på med all you can eat-buffet og takeaway fra dag én, forteller Langlie, som tror kjeden har et stort vekst-potensiale.

– Sushi er jo noe som - her i Rogaland i alle fall - alltid har vært veldig kostbart. Sabrura er en kjede som gjør sushi tilgjengelige for alle. Så ligger selvfølgelig butikken i at man selger enormt mye i volum.

Sabrura Sticks & Sushi har også restaurant i kjøpesenteret Herbarium i Stavanger sentrum, har også meldt ankomst til Kvadrat. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Håper på juleåpning på Checkpoint

Men tilbake til Checkpoint. Hva skjer?

– Det er fortsatt stengt på ubestemt tid, men vi har jo et lite håp om å ha åpent kanskje litt før jul og i romjula. Vi har mange faste gjester, og folk som kommer hjem til jul, så det håper vi å få til, forteller Langlie, som legger betryggende til:

– Men Checkpoint har eksistert siden 1987, og vil fortsatt være der i tida framover. Det er en institusjon og en av de aller viktigste kulturscenene i Rogaland. Checkpoint er gjerne den første scenen til lokale, unge, lovende band - før de tar steget videre til Tou og Folken. Det er sjukt viktig at vi lokeleide utesteder fortsatt eksisterer og ikke blir erstattet av kjeder.

Martin Langlie er også daglig leder og innehaver av Checkpoint Charlie - noe han tenker å fortsette med også i framtiden. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring (arkiv)

– Ja, og dét sier han som starter opp kjede. He, he. Men poenget mitt er at det er rom for begge deler, et monotont tilbud er ikke gøy for noen.

Publisert: 02. desember 2020, 19:00