Aktuelt Konkurs Har servert sultne gjester i nærmere 50 år. Nå er kantinen konkurs «Våre hjerter gråter når vi tenker på alle de gode minnene vi har fra kantinen». Publisert: 12. november 2020, 12:15 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Line Fatland Frøystad (midten) har vokst opp i kantinen som ble startet opp av hennes far. De siste ti årene har hun vært daglig leder. Her sammen med Aina Fatland Røine (t.v.) og Unni Lie. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Dette skriver Line Huset på sin Facebook-side. Her kommer det fram at den tradisjonsrike kantinen på Ullandhaug har meldt oppbud, og dermed slått seg selv konkurs.

«Det er ikke til å legge skjul på at Corona viruset har vært tøft for oss. Vi har holdt nedstengt siden 12/3, og nå klarte vi ikke holde det lengre», skriver kantinen på Facebook.

Kantinen Line Huset har holdt til i Hagbard Line-huset på campus. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

De fleste som har sanket studiepoeng på Ullandhaug har vært innom spisestedet.

Kantinen ble startet opp i 1972 og har vært en familiebedrift i nærmere 50 år.

Det er liten tvil om hvor mye stedet har betydd for både nåværende og tidligere studenter. Etter at Line Huset publiserte nyheten onsdag ettermiddag, har innlegget i skrivende stund 1100 reaksjoner og 134 kommentarer.

«Dette er rett og slett utrolig trist». «Dere kommer til å bli sårt savnet». «Campus blir ikke det samme uten dere», er blant noen av kommentarene.

Byas besøkte kantinen i januar da den risikerte å bli stengt av UiS. Da reagerte både studenter og ansatte med å slå ring om spisestedet.

Familien Fatland har drevet kantinevirksomhet på UiS siden 1972. Nå er det slutt. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Hjerterom

Regnskapstall fra Proff viser at kantinen de siste årene har hatt en omsetning på rundt 3,5 millioner kroner. De siste to årene har Line Huset AS gått med et underskudd på til sammen 267.000 kroner.

På Facebook takker Line Huset alle som har vært innom for en matbit, helt siden oppstarten.

«Det har vært noen fantastiske år! Våre hjerter gråter når vi tenker på alle de gode minnene vi har fra kantinen. All vennskap, studenter og god mat som har blitt servert over disken. Dere vil alle ha en spesiell plass i våre hjerter for evig og alltid», skriver kantinen på Facebook.

