Checkpoint Charlie stenger dørene på ubestemt tid Ti deltidsansatte blir permittert når nattklubben ser seg nødt til å stenge dørene. Publisert: 16. november 2020, 15:42

Martin Langlie ved Checkpoint Charlie sier at det ikke lenger er forsvarlig å holde åpent. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Checkpoint Charlie stenger dørene på ubestemt tid.

«Vi har med tungt hjerte besluttet å stenge Checkpoint på ubestemt tid fra og med fredag 20. november. Dette sitter langt inne, men i forhold til dagens restriksjoner, er det ikke økonomisk forsvarlig å holde åpent. Vi åpner igjen når forholdene tilsier det. Kanskje til jul, kanskje til påske, men vi er her for å bli».

Det skriver daglig leder Martin Lund Langlie på Checkpoint Charlie sin Facebook-side.

Bråstopp etter anbefaling

– Vi er ikke pålagt å stenge, men vi har i praksis blitt stengt ned. Det er slik jeg opplever dette, sier Lund Langlie og utdyper overfor Byas.

– Etter at statsministeren anbefalte folk om å holde seg mest mulig hjemme, har det vært bråstopp. Med dagens smittevernregler er det bare mulig med en dekning på 25 prosent av kapasiteten hos oss, sier han.

De ti deltidsansatte ved utestedet har fått permitteringsvarsel.

Denne meldingen la Checkpoint Charlie ut på sin Facebook-side søndag. FOTO: Skjermdump Facebook

– Omsetningen stupte

Det er 12 dager siden Erna Solberg var tydelig i sin oppfordringen til det norske folk om at de bør holde seg mest mulig hjemme.

Natt til 7. november ble det innført nasjonal skjenkestopp ved midnatt. Serveringssteder med skjenkebevilling kunne fra da heller ikke slippe inn nye gjester etter klokken 22.00.

Normale skjenketider for nattklubben Checkpoint Charlie er fra klokken 20 til 03.

I de lokale koronaforskriftene for Nord-Jæren som kom i forrige uke heter det blant annet at serveringssteder skal sikre at det til enhver tid er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene for personer som ikke er i samme husstand.

– I det konseptet vi har, med konsertscene og klubb, er det veldig begrenset hva vi kan tilby kundene våre nå. Når omsetningen går fra 80.000-90.000 kroner på lørdagene, til 2000-5000 kroner, sier det seg selv at det blir vanskelig å holde hjulene i gang, sier Lund Langlie.

Det er foreløpig uklart hvor lenge nattklubben vil holde stengt.

Publisert: 16. november 2020, 15:42