Aktuelt Mat og drikke Doughnut Worry: Nytt bakeri-konsept åpner snart dørene For bare noen uker siden var Andrea Ribeiro med å åpne Siddis Gelato i Pedersgata. Nå fronter hun nok en bedrift, som også skal dekke søtsuget. Publisert: 17. november 2020, 19:00

Andrea Ribeiro, Miguel Silva og Charlotte Hillstad utenfor det nye lokalet i Langgata 9. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Doughnut Worry åpner i Langgata 9 i Stavanger sentrum - rett ved Mano Pizza og Hekkan Burger i Pedersgata.

Konseptet mener de snakker for seg selv,

– Det er donuts! Jeg elsker donuts! sier kokk Miguel Silva begeistret.

– Hva mer er det å si?

Ideen startet for lenge siden, med akkurat det utgangspunktet:

– Uansett hvor vi har reist, har det å finne et bra donut-sted stått høyt på lista, sier Ribeiro, som er Silvas samboer.

Inntil Doughnut Worry åpner dørene i løpet av neste uke, har det ikke vært noen steder som spesialiserer seg på donuts i Stavanger.

– Jeg kommer nok til å legge på meg, spøker Silva.

Miguel Silva er i full gang med å teste oppskrifter og smaker sammen med Charlotte Hillstad og Thomas Peter, som sammen skal drifte kjøkkenet. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring Vi fokuserer på andre bakevarer enn ellers i byen.

Et håndverk

Men hvorfor satse smalt under en pandemi?

– Det er et gøyalt konsept for en mørk periode, mener Silva.

På grunn av permitteringer og vanskeligheter med å få seg jobb, bestemte samboerne Silva og Ribeiro seg for å satse på konseptet, og starte for seg selv.

– Vi fokuserer på andre bakevarer enn ellers i byen, sier Ribeiro.

De mener det finnes nok av bakerier som selger kanelsnurrer og halvt horn med ost og skinke.

– Doughnut Worry er originalt, ærlig og hjemmelaget med kjærlighet, sier kokk Charlotte Hillstad.

– Det er et håndverk som har blitt tatt vare på over lang, lang tid, fordi donuts smaker sinnsykt digg, legger hun til.

Charlotte Hillstad har lang erfaring fra restauranter i Stavanger, og har blant annet jobbet på Bølgen og Moi, Fisketorget og Villa 22. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Donuts og bagels

I tillegg til donuts skal de selge påsmurte bagels og kaffe.

– Donuts og bagels henger litt sammen, det er den salte forretten og den søte desserten, sier Ribeiro.

De lover et stort vegansk utvalg, og så klart noen klassiske favoritter:

– Vi kommer nok til å måtte ha den ikoniske rosa, Simpsons-donuten med tutti-frutti-strøssel, ler Ribeiro.

Men aller mest kommer de til å prøve å spice det opp, med spennende vrier.

– Vi kommer til å lage originale donuts med smaker som marengs, karamellisert popkorn og bacon.

Takeaway

I starten satser de på mest takeaway til lunsj, men håper konseptet kan endres etter hvert.

– På sikt, når reglene endrer seg, håper vi at vi kan ha sitteplasser her og at det kan bli mer som en kafé, forteller gjengen.

I tillegg kommer de til å ta større bestillinger til arrangementer, som bursdager og bryllup.

– Vi håper konseptet blir godt mottatt, enes de.

