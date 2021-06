Aktuelt Kjøpesenter Stavanger-duo åpner ny nattklubb på kjøpesenter I november gikk DJ-ene Tom Boye og Elias Lahoud sammen om utestedet Tom & Lello i Stavanger. Nå ser duoen til Sandnes. Publisert: 28. juni 2021, 16:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Tom Boye åpnet Tom & Lello sammen med Elias «Doc Lello» Lahoud i november i fjor. Til høsten åpner de en ny nattklubb i Sandnes. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

I nabobyen skal de to utelivsgründerne starte opp en ny nattklubb. Den flytter inn i H&M-lokalene i Amfi Vågen.

– Vi planlegger åpning en gang i oktober eller november. Nå er arkitektene i gang med å tegne lokalet. Det blir helt rått, sier Boye til Byas.

Sandnesposten omtalte saken først.

Elias «Doc Lello» Lahoud er en kjent Stavanger-DJ som ofte har vært å finne i Fargegata. Siden i fjor høst har han drevet utestedet Tom & Lello sammen med Boye på andre siden av Vågen. FOTO: Tommy Ellingsen

H&M ut - nattklubb inn

I november skrev Aftenbladet at kleskjeden H&M skal flytte ut av kjøpesenteret i Sandnes sentrum. Butikken forsvinner i slutten av februar og er en del av stengingen av 250 H&M-butikker på verdensbasis.

Da sa senterleder Bente Hetland at hun gjerne kunne tenke seg å erstatte klesbutikken med et serveringssted, kanskje et kaffested. Nå er det imidlertid kjent at det vil komme en aktør som selger sterkere drikkevarer enn beksvart kaffe.

Tom & Lellos nye nattklubb blir en del av satsingen «Liv & Røre» som eieren av kjøpesenteret, Thon Eiendom, har bekreftet skal komme til Sandnes. Dette er et internt konsept i Thon-konsernet, som blant annet handler om å lage et sosialt møtested for opplevelser og underholdning.

– Målet vårt er at folk skal bruke Sandnes, og da må vi tilby mer enn bare mat. Det må også være et sted man kan gå etterpå. Derfor kan et kjøpesenter plutselig huse en nattklubb. Det passer nok ikke for alle, men det passer veldig bra for oss siden vi ligger i sentrum, sier senterleder Hetland.

Hun legger til at H&M-lokalet skal deles opp. I tillegg til utestedet vil det også flytte inn to til tre butikker, kanskje også en kafé.

H&M legger ned 250 butikker verden over. Én av dem i Sandnes sentrum. Senterleder Bente Hetland erstatter nå klesbutikken med blant annet Tom & Lellos nye nattklubb. FOTO: Tommas Torgersen Skretting

Oppgraderer for 100 millioner

Thon Gruppen skal bruke 100 millioner kroner på å oppgradere Amfi Vågen. Blant annet en egen restaurantgate med uteservering og mathall. De siste månedene har flere butikklokaler stått tomme som følge av at butikkene enten er på flyttefot, eller må vike for de kommende etableringene.

Flere utelivsaktører har det siste året funnet seg til rette i Sandnes, som The End, Plagiat og det kommende utestedet Drøøs.

Værtskapet er en forening for serveringsbransjen i byen, og leder Heidi Roos synes kjøpesenterplanene til Tom & Lello er spennende.

– Vi jubler for alle nye aktører som kommer til Sandnes, men spesielt gøy er det at en nattklubb åpner på et kjøpesenter. Det er noe helt nytt som blir et bra tilskudd til nye Ruten, mener Roos.

Slik kan restaurantområdet utenfor Amfi Vågen bli.

– God timing

Tom & Lello-sjefen vil foreløpig kun røpe at nattklubben får sin egen inngang ut mot busstasjonen. Ellers er det mye planlegging og arbeid som gjenstår før gaukene kan komme på besøk.

Han synes det er stas å få muligheten til å prøve nattklubbkonseptet i et kjøpesenter og at neste destinasjon er Sandnes. Timingen er bra, mener han.

– Samfunnet er på vei til å åpnes opp igjen og Sandnes er en by i vekst. Det skjer en satsing for både butikker og uteliv, så vi ser helt klart et stort potensial der, avslutter Boye.

