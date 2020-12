Aktuelt Utelivsbransjen Nytt utested skal åpne i Langgata i Sandnes «Bar-boomen» i Sandnes fortsetter. I gågata er utestedet Scenen under bygging. Publisert: 08. desember 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Utestedet Scenen skal åpne i Langgata 26. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Til tross for korona, avstandsregler og reduserte åpningstider, er det stor tro på utelivet i Sandnes.

Nylig åpnet utestedene Plagiat og The End, i tillegg har Inside meldt sin ankomst. Nå blir også utestedet «Scenen» en del av det nye bar-selskapet i byen.

Bar og karaoke

Det er Stavanger Rock City AS som har søkt Sandnes kommune om skjenkebevilling.

Daglig leder i selskapet, Sebastian Nilsen Litleré (28), driver fra før utestedet Hellion Rock & Metal Pub i Stavanger.

Det er 28-åringen som også står bak Scenen i Langgata, men ellers ønsker ikke Litleré å kommentere etableringen ytterligere.

Ifølge søknaden er skjenkeområdet på 200 kvadratmeter. Konseptet vil være en bar med karaoke. Innendørs er det 100 sitteplasser, i tillegg er det planlagt en uteservering i Langgata med plass til 30 gjester.

Aldersgrense blir 20 år.

Kim Nilssen og Johannes Sigurd Kay eier Plagiat Bar sammen med Christel Thulin. Utestedet åpnet i Langgata 20. november. FOTO: Jon Ingemundsen

– Fantastisk

Tvers over gata fra Scenen åpnet utestedet Plagiat den 20. november.

Da Aftenbladet besøkte utestedet like før åpning, var medeier Johannes Sigurd Kay henrykt over barveksten i byen. Nå som nok et utested er bekreftet, vokser smilet enda mer.

– Det er jo fantastisk! Det er en kjempespennende utvikling, sier Kay.

Han mener at barboomen i Sandnes definitivt viser at det er et tomrom å fylle. Det er ingen hemmelighet at mange gauker har tatt turen til Stavanger for å gå på byen.

– Vi har ikke hatt et godt nok mangfold og utvalg i Sandnes, men dette er i ferd med å snu, sier Kay.

Det er imidlertid en prøvelse å kombinere bardrift og koronarestriksjoner. At så mange utesteder dukker opp i Sandnes midt under en pandemi, mener Kay er noe tilfeldig.

– Vi skulle åpnet i mai og Inside skulle åpnet i juni. Utesteder blir ikke til i løpet av et par måneder. Det kreves mye planlegging. Samtidig tror jeg tiden med korona har lært oss mye. Det er bra fordi gjestene har lært hvordan man skal oppføre seg og vi har lært oss hvordan vi skal drive fornuftig, sier Kay.

