Aktuelt Utelivsbransjen Nytt utested tar over tomt butikklokale i Sandnes Utestedet Drøøs har søkt Sandnes kommune om skjenkebevilling. Bak planene står blant annet to kjente skikkelser fra byens restaurant- og uteliv. Publisert: 21. april 2021, 17:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Butikklokalet i Langgata i Sandnes står for tiden tomt. Går søknaden om skjenkebevilling gjennom hos kommunen, vil det på sikt åpne en bar på adressen. FOTO: Tommas Torgersen Skretting

Både Mikal Berge Tengesdal og Roger Malmin er involvert i Sandnes’ nyeste utelivstilskudd som skal åpne i Langgata 48.

Tengesdal er daglig leder i selskapet 2mt Holding AS, som blant annet eier utestedene Melkebaren og Petite. Et steinkast unna driver Malmin restauranten Noi.

Gjennom sine aksjeselskaper eier duoen to tredjedeler av Drøøs AS.

Fra butikksjef til bareier

De resterende eierandelene tilhører F Storm AS, selskapet som tidligere drev sko-, veske- og reiseutstyrbutikken Storms på samme adresse.

Storms annonserte på Facebook i fjor vinter at butikken kom til å legge ned driften.

LES MER: Hansen Hjørnet har åpnet: – Det sikreste vårtegnet i byen

LES MER: Nytt utested i Stavanger sentrum åpner «endelig» dørene

Silje Storm Bjørnevik er i dag styreleder i Drøøs AS og tidligere daglig leder ved Storms. Hun ønsker ikke å kommentere baretableringen foreløpig, siden skjenkebevillingen fortsatt er til behandling hos Sandnes kommune.

Slik så fasaden ut da Storms drev butikk i Langgata. Butikken valgte å legge ned driften i januar 2020. FOTO: Astri Reigstad Sjursen

Møteplass

Byas har fått innsyn i skjenkebevillingen som kommunen mottok 30. mars.

I søknaden skriver Tengesdal at Drøøs ikke skal ha et tema som Melkebaren eller Petite, som henholdsvis konsentrerer seg om øl og cocktails.

«Her skal det lages et konsept som blir som byens møteplass, her møtes kollegaer etter jobb, folk som trenger en pause fra shopping og som vil nyte alt fra et godt glass øl, vin eller en drink eller bare en god alkoholfri variant», står det i søknaden.

LES MER: Hva får du når du putter komlene i frityren? Fromler, så klart

LES MER: Slik blir nye Déjà Vu: Her kommer 60 meter med uteservering

Drøøs har søkt kommunen om skjenkebevilling for alle alkoholgrupper, dette inkluderer da også brennevin. Derfor er aldersgrensen satt til 20 år.

Av søknaden kommer det fram at det vil være 60 sitteplasser innendørs og 20 utendørs.

Byas har også vært i kontakt med Tengesdal som heller ikke ønsker å kommentere planene til Drøøs.

Publisert: 21. april 2021, 17:00