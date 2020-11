Aktuelt Sandnes The End-eierne «sprengte» budsjettet med 10.000 kroner Sandnes’ nye nattklubb ble 50 prosent dyrere enn planlagt. 30.000 kroner kostet det å få utestedet på beina. Oppdatert: 20. november 2020, 18:29 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Johan Husebø og Michael Ravndal utenfor de nye nattklubblokalene i Storgata i Sandnes. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Vi gjorde alt selv, men budsjettet sprakk, sier daglig leder ved Sandnes’ nye nattklubb, The End, Michael Ravndal med et smil.

Oppussinger, i alle fall av et lokale som under normale omstendigheter kan huse inntil 180 mennesker, koster fort mer enn 30 tusenlapper.

Men har du både tid og lyst til rådighet, er det mye du kan gjøre selv for å sørge for at kostandene ikke går i taket.

– Og tid har vi hatt masse av i år, sier Ravndal og ler.

Cocktailbaren står for seg selv, slik at køene ikke skal vokse seg for lange. Men på grunn av den pågående pandemien må alle nå bestille ved bordene. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

La det bli lys(ere)

Ravndal og makkeren Johan Husebø, har gitt den gamle «tafsekjelleren» i Storgata i Sandnes et etterlengtet ansiktsløft. Her holdt nattklubben Saturn til tidligere, men utestedet gikk konkurs i mars.

Ravndal og Husebø driver også utestedet Tribute og stakk innom adressen for å se om det var aktuelt å flytte rockebaren til Storgata i stedet for.

De endte heller opp med å starte opp en ny nattklubb: The End. Den åpner fredag denne uka.

– Lokalet er blitt lysere og mer innbydende. I denne kjelleren har det vært bar og nattklubb i over 30 år. Det er klart det er mye historie i disse betongveggene, sier Husebø.

Scenen er utvidet for livebandene som skal opptre på fredager og lørdager. Noen gamle øltønner er blitt lamper, sittegruppene er trukket om, gulvteppet er borte og erstattet med lyse fliser.

– Vi nådde et punkt hvor vi ikke kunne sitte på ræva lenger, sier Husebø. Nattklubben åpner fredag denne uka, til tross for restriksjoner som følge av smittevern. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Korona

– De som gikk her før dere pusset opp...

– De kommer ikke til å trives, skyter Ravndal inn.

Han gliser spøkefullt. Humøret hans er upåklagelig, tross de spesielle omstendighetene for serveringsbransjen over hele landet.

– Det skal ikke være så høy musikk at du må skrike for å høre hverandre. Den tiden tror jeg er forbi. På grunn av de pågående restriksjonene åpner vi først og fremst som pub, så blir vi nattklubb etter hvert. Vi ser på det som en innkjøringsperiode, sier han.

Duoen var rett og slett lei av å sitte og vente på normale åpningstider.

– Vi nådde et punkt hvor vi ikke kunne sitte på ræva lenger, sier Husebø.

– Så håper vi gjestene forstår at konseptet vil være forskjellig avhengig om vi er bar eller nattklubb, sier Ravndal.

Nattklubben ligger sentralt til i hjertet av Sandnes, et lite steinkast unna Lanternen i Langgata. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Dugnad

Jobben i Sandnes-utelivet har fram til nå vært en lang dugnad. Til vanlig er Ravndal scenetekniker ved Rogaland Teater. Husebø jobber i byggeavdelingen i Sola kommune. Begge kombinerer ordinære jobber med engasjementet i utelivsbransjen.

Regnskapet til Tribute viser svart på hvitt at det ikke er tatt ut lederlønn de siste 18 årene.

– Men vi håper at vi kan få litt igjen for jobben her da, sier Husebø.

– Det er vel fortjent etter 18 år med dugnad?

– Litt ekstra feriepenger hadde ikke vært feil, sier Ravndal og ler.

Publisert: 20. november 2020, 18:00 Oppdatert: 20. november 2020, 18:29