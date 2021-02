Aktuelt Eiendom Milliardær har kjøpt serverings- og overnattingslokale ved Breiavatnet Jakob Hatteland har lagt 20 millioner kroner på bordet for eiendommen i Stavanger sentrum. Publisert: 08. februar 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kongsgata 45, bedre kjent som Charlottenlund, har fått en ny eier. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kongsgata 45, bedre kjent som Charlottenlund, er blitt solgt til milliardæren Jakob Hatteland fra Nedre Vats.

Hatteland tok over eiendommen like før årsskiftet.

Fram til høsten 2018 holdt restauranten House of Fingerfood til på gateplan. Andre etasje er blitt brukt som selskapslokaler, mens det i toppetasjen er leilighetshotell. I dag er det ingen servering på adressen.

Eier to av tre eiendommer

Hatteland er ifølge Kapital landets 65. rikeste mann med en formue på 4,2 milliarder kroner. De siste 40 årene har Hatteland opprettet og solgt flere teknologi- og it-bedrifter.

Blant annet grunnla han det robotbaserte lagersystemet Autostore. I 2017 kjøpte det svenske oppkjøpsfondet EQT bedriften for rundt fire milliarder kroner. Oppkjøpsfondet solgte selskapet tre år senere, da var prislappen hele 16 milliarder. Da hadde Hatteland fortsatt en liten eierandel i selskapet.

Kjøpet av Stavanger-eiendommen betyr at Hatteland nå eier to av de tre byggene langs Breiavatnet. Det midterste bygget er fortsatt i kommunens eie.

Kongsgata 41, bygget nærmest Domkirka, har Hatteland hatt siden 2016. Tidligere har Pizzabakeren og True North Brew Pub holdt til på gateplan, mens det i etasjene over har vært kontorlokaler. Det er ingen som driver servering på adressen i dag.

Byas har vært i kontakt med Hatteland som ikke ønsker å kommentere saken, siden det ennå ikke er bestemt hva eiendommen skal brukes til.

Jakob Hatteland har nå sikret seg to av tre eiendommer langs Breiavatnet. FOTO: Jon Ingemundsen

Følelsesladet salg

Selger av bygget er Anne Grethe Rihm, hun kjøpte eiendommen i 1992.

– Da så det ut som ei rønne. Det var et sted ingen ville gå eller være, mimrer Rihm.

Det gikk lang tid før kommunen og huseieren ble enige om hvordan det verneverdige huset skulle restaureres. Kort tid etter at partene ble enige, brant store deler av eiendommen.

Kongsgata 45 fikk omfattende skader i brannen høsten 1998. Da hadde oppussingsarbeidet så vidt startet. FOTO: Faksimile Stavanger Aftenblad

Salget har også satt mange følelser i sving. Eiendommen har vært hennes i nærmere 30 år.

– Det har vært vanskelig, jeg har nok ikke tatt det helt innover meg ennå, sier Rihm og legger til:

– Jeg har hatt mange gode og fine stunder her sammen med gjester, venner, familie og ansatte. Så jeg vil gjerne takke alle som har vært med oss opp gjennom årene. Jeg håper de ser tilbake på dette som en fantastisk tid. Samtidig vil jeg påpeke at de siste årene har vært tøffe med sykdom og offentlige krav som gjorde at helsen kom først, selv om det ikke var ønskelig med salg.

Eiendomsmegler Jone Thomassen har solgt bygget som hører til rekken av eiendommer i bakgrunnen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Fantastisk eiendom

Det er eiendomsmegler Jone Thomassen i Thomassen Eiendom & Konsulenttjenester som står bak salget av Charlottenlund.

– Dette var en riktig pris. Både selger og kjøper har grunn til å være fornøyde, sier han om eiendommen som gikk for 20 millioner kroner.

Etter brannen måtte trehuset gjennom omfattende restaurering. Derfor er bygget, som opprinnelig ble oppført i 1828, i god stand.

Morten Birkeland, som drev restaurant på adressen fra 2016 til 2018, mener at lokalet definitivt er verdig et serveringssted.

– Du har byens fineste uteservering, sier han.

Det er også megleren enig i.

– Det er en fantastisk eiendom med en strålende utsikt, sier Thomassen.

