Aktuelt Eiendom Dette bygget i Fargegata er solgt: På sikt kommer nytt serveringssted Eieren av Bernina Sysenter har solgt eiendommen til en lokal utelivsaktør, men hun blir værende på adressen en stund til. Publisert: 04. februar 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Sysenteret i Fargegata forblir enn så lenge, selv om eiendommen nå er solgt. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Jeg har alltid visst at den dagen jeg ikke vil mer, så blir det en restaurant eller bar, sier Brit Johanne Bertelsen Brown.

Hun har jobbet i samme bedrift i 37 år. I 2001 tok hun over sysenteret, noen år senere kjøpte hun eiendommen Øvre Holmegate 28.

Denne adressen solgte hun til Leif Hovland i desember i fjor. Samme person som sammen med en annen utelivsaktør, Arne Joakimsen, skal åpne restauranten og baren Citra i nabolokalene i løpet av året.

Blir værende i gata

– Jeg bestemte meg rett og slett bare for å selge. Jeg fikk en grei pris for det, sier Brown til Byas.

Hun ønsker ikke å kommentere kjøpesummen eller fortjenesten, men etter det Byas kjenner til ble eiendommen solgt for 11,2 millioner kroner.

Selv om Brown nå er blitt leietaker, skal Bernina Sysenter fortsette i de samme lokalene.

– Jeg kommer nok til å være her en stund til, før jeg flytter og finner meg en ny plass, sier Brown.

– Jeg har vært mor i gata lenge og forhåpentligvis vil jeg være det noen år til, sier hun og ler.

Øvre Holmegate 28 ble solgt for 11,2 millioner kroner. Huset består av næringslokaler på bakkeplan, mens det er en leilighet i etasjen over. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Drømte om Fargegata-lokaler

Hovland forteller at han snakket med Brown i forbindelse med Citra-planene i nabolokalet. Da det ble nevnt at eieren kunne tenke seg å selge, var han rask med å melde sin interesse.

Men nøyaktig hva Hovland vil bruke eiendommen til, er i skrivende stund usikkert.

– Hun (Brown) har rett til å være der, dette blir ingen restaurant på en stund. Per nå har jeg leietakere, sier Hovland.

– Hvorfor var du interessert i denne eiendommen?

– Drømmen var et lite sted i Fargegata, that’s it. Nå er det også mulig for Citra å få en større uteservering. Det vil være hyggelig dersom det kommer en fin sommer, sier Hovland.

LES MER: Slik endret skjenkestoppen restaurantene i Sandnes

LES MER: Inndrar skjenkebevillingen til Nova Nightclub

Citra-lokalene leies og er et felles prosjekt mellom de to forretningspartnerne Hovland og Joakimsen. Oppkjøpet av Bernina-lokalene er det imidlertid kun Hovland som står for. Her er ikke Joakimsen involvert.

Derfor er det umulig å si om dette blir ett stort serveringssted.

– Det kommer an på flere enn meg, men jeg ser heller ikke bort fra at eiendommen kan leies ut til andre, sier Hovland.

– Unik lokasjon

Det er eiendomsmegler Jone Thomassen i Thomassen Eiendom & Konsulenttjenester som står bak salget.

Han mener Hovland har sikret seg en eiendom på en unik adresse.

– Det ingen som vil selge eiendommene sine i Fargegata lenger. Dette er en helt unik lokasjon i byen, sier Thomassen.

Eiendomsmegler Jone Thomassen står bak salget av eiendommen i Fargegata. Han mener kjøpet er et kupp. – Det er fantastiske muligheter for alle som ønsker å drive med servering, sier Thomassen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Ifølge megleren består bygget av et 120 kvadratmeter stort næringslokale på bakkeplan. I andre etasje er det en nyoppussa leilighet.

– Du vil aldri ta publikummet fra Vågen, men Fargegata er blitt en god nummer to. Det er fantastiske muligheter for alle som ønsker å drive med servering, sier Thomassen.

LES MER: Utested risikerer mange prikker etter å ha avslørt skjenkekontrollen

LES MER: Serveringsbransjen får 20.000 kroner mindre enn kommunen først lovet dem

Ny test for Hovland

Hovland sier at han for det meste har vært inne på driftssiden i ulike selskaper. Å forvalte eiendom er en ny prøve for den rutinerte utelivsaktøren.

– Jeg har drevet med restaurant i mange år, men aldri kjøpt eiendom. Jeg har fått tilbud om å kjøpe hus tidligere, hvor jeg har angret på at jeg ikke tok sjansen, sier Hovland.

– Hva tenker du om Fargegata?

– Det er mange steder her som gjør det bra, men vi må selvsagt gjøre vår egen jobb - tilpasse oss og være ydmyke. Det blir spennende å være med på utviklingen, sier Hovland.

– Hva har du å si til kjøpesummen på 11,2 millioner?

– Det var det det ble. Du kan ringe meg om fem år og spørre om det var en god investering. Om det var det, så spanderer jeg lunsj, sier Hovland og ler.

Publisert: 04. februar 2021, 19:00