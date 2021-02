Aktuelt Restaurant Skal åpne bar og restaurant over to etasjer i Fargegata To rutinerte utelivsaktører starter opp baren og restauranten Citra i den populære sentrumsgata. Publisert: 01. februar 2021, 20:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Arbeidet med å gjøre om det gamle regnskapslokalet til bar og restaurant, er så vidt i gang. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Utenfor de gamle lokalene til regnskapsbyrået Merkur, vegg i vegg med Bøker og Børst, gir tildekte vinduer og en gravemaskin et hint om at noe er i vente.

Personene som har bestilt arbeidet er Leif Hovland og Arne Joakimsen. To velkjente skikkelser i Stavangers uteliv.

– Er vi heldige åpner vi til sommeren. Hvis ikke så blir det til høsten, sier Hovland til Byas.

Pizza, øl og vin

Han står oppført som daglig leder i Ndjua AS, selskapet bak Fargegatas nye spise- og drikkested. Det får navnet Citra.

Planen er en restaurant og bar over to etasjer. En liten meny, blant annet med pizza. For deg som har lyst på noe i glasset skal Citra tilby et rikt utvalg håndverksøl og vin.

– Vi ønsker å tilpasse oss gata og gjøre dette i god Fargegata-ånd. Det skal være uformelt, men samtidig et sted som sitter på mye kunnskap og kan lage god stemning, sier Hovland.

Mye arbeid gjenstår før Citra kan åpne i Fargegata. Målet er å kunne ønsker gjester velkommen i løpet av sommeren. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kjent forretningsduo

Hovland sitter på rett over halvparten av aksjene i Nduja AS. De resterende eiendelene tilhører Arne Joakimsen, som for øvrig også er styreleder i selskapet.

Joakimsen er omtalt som Stavangers stabile restaurant- og utelivskonge. I 1988 starten han opp Herlige Stavanger Restauranter. Det ble byens største restaurant- og utelivsselskap.

Joakimsen eier flere kjente steder, som blant annet NB Sørensen, Bevaremegvel, Burgers & Beers, Newsman og Villa 22.

Hovland og Joakimsen kjenner hverandre godt. Hovland har vært daglig leder i Herlige Stavanger Restauranter i en årrekke. Ifølge Proff.no er de to forretningspartnerne tilknyttet hverandre gjennom 16 selskaper.

Og nå satser de sammen i Fargegata.

– Vi har en kostnadsramme på 6–7 millioner, men vi håper sluttsummen blir mindre enn det, sier Hovland

Arne Joakimsen er blant Stavangers mest kjente utelivsaktører. Nå går han sammen med Leif Hovland om baren og restauranten Citra i Fargegata. FOTO: Jonas Haarr Friestad (arkivfoto)

Mye arbeid gjenstår

På bakgrunn av koronasituasjonen har det foreløpig gått mye tid til papirarbeid. Gravesøknad, byggesøknad, samt søknader om serverings- og skjenkebevilling.

Bevillingene er allerede i boks. Nå er det lokalet som må gjøres klart.

– Vi har så vidt kommet i gang med det fysiske arbeidet. Det er mye som fortsatt må gjøres, og det er veldig greit å få unnagjort gravejobben nå som det er skjenkenekt. Da slipper vi å forstyrre andre aktører i gata, sier Hovland.

– Hva tenker dere om å starte opp dette midt i en pandemi?

– Vi håper på bedre tider. Det har vært en lang prosess med å få lov til å gå i gang med dette. Da vi startet arbeidet, visste vi ikke om pandemien en gang, men jeg tror - og håper - at dette går bra, sier Hovland.

Byas har også vært i kontakt med Arne Joakimsen, men han henviser til Hovland for uttalelser.

