Kultur Konsert Sløtface lover en unik konsertopplevelse: Se den på Byas torsdag! Torsdag 4. juni klokken 20.30 kan du oppleve Sløtface med nye låter, gjester og slående visuelle effekter - uten å bevege deg fra sofaen. Oppdatert: 03. juni 2020, 15:06 Lone Sætre Journalist

Med nye låter er Sløtface klare for å servere publikum sitt nye album - låt for låt - under torsdagens konsert. Du ser den på Byas! 💥 FOTO: Pål Christensen (arkiv)

Skambankt og Isah har allerede streamet sine show live fra Zetlitz i Stavanger Konserthus. Nå er det Sløtface sin tur til å dukke opp på skjermen.

Denne gangen med en konsertfilm spilt inn på forhånd.

Fra start til slutt skal den nye kritikerroste skiven «Sorry For The Late Reply», spilles - låt for låt.

LES MER:

Haley Shea på «Lindmo»: Om Sløtface-navnet, spytting på konserter og jenter i moshpit

– Konserten er mye mer enn en livestream. Det blir strykere, dansere og litt av et show, sier Jesper Brodersen, booking -og markedsansvarlig på Folken til Byas.

Han forteller videre at bandet ikke skal spille i ett konsertrom slik som tidligere, men at showet denne gang blir fra flere av Konserthuset sine saler.

LES MER:

Sløtface-trommisen slutter i bandet etter årets festivalsommer

Sløtface kom ut med sin andreplate «Sorry for the late reply» tidligere i år. FOTO: Jonathan Vivaas Kise

Stavangers punkestolthet

Rockebandet med medlemmene Haley Shea på vokal, Tor- Arne Vikingstad på gitar, Lasse Lokøy på bass og tidligere trommis Halvard Skeie Wiencke startet opp i 2012. Senere fikk de Honningbarna-trommis Nils Jørgen Nilsen med på laget.

Etter å ha gitt ut fire EP-er, slo bandet for alvor gjennom i 2017 med debutalbumet «Try Not To Freak Out». I tillegg til oppmerksomhet og gode omtaler, stakk Sløtface av med Spellemannsprisen i kategorien rock.

Vi har eksperimentert med kreative, kule visuelle og musikalske elementer som det ikke er rom for i en vanlig rockekonsert. Det gleder vi oss til å vise til hele verden.

LES MER:

Spellemann-nominerte Sløtface om Norge: – Vi håper de kan bli glad i oss her også

Siden den gang har de spilt på festivaler som Mablis og Øyafestivalen, og holdt konserter både i Norge og det store utland.

Nytt og modigere

Tidligere i år - tre år etter debutplata - kom den vanskelige andreskiva ut: «Sorry For The Late Reply». Kritikerne har vært rause med terningkastene - og torsdag presenteres hele albumet gjennom det bandet selv kaller en unik konsertopplevelse.

Stavanger-bandet har vært på turne i blant annet Europa, Asia og USA. Her er vokalist Haley Shea i aksjon på scenen i Electric Ballroom i Camden i London. FOTO: Kristian Jacobsen

LES MER:

Sløtface-Lasse debuterer med solo-EP

– Når vi først har muligheten til å vise frem musikken vår på en annen måte, enn en tradisjonell konsert, vil vi lage noe som både høres og ser ekstra bra ut. Vi har fått utfordre oss selv og våre samarbeidspartnere og vi har eksperimentert med kreative, kule visuelle og musikalske elementer som det ikke er rom for i en vanlig rockekonsert. Det gleder vi oss til å vise til hele verden, sier Sløtface om prosjektet.

Bandet har tidligere uttalt at de før var litt pysete, men at de i det nye albumet byr på modigere tekster og mindre kjærlighet.

– Publikum kan forvente et band som har utviklet seg til å bli knallgode, også live. Det blir en ambisiøs produksjon med flotte bilder og god lyd. Vi har prøvd å formidle det slik en konsertopplevelse skal føles, og forsøkt å sette det litt høyere, og mer unikt enn andre livestreams. Det mener jeg vi har fått til, sier Brodersen.

Med Spellemannspris og turneer verden rundt har Sløtface blitt et kjent navn, og kommet langt etter at de først startet opp i 2012. FOTO: Kristian Jacobsen

LES MER:

Her kan du se Isah + SSO live @Konserthuset

Konserten blir den tredje i serien presentert av Folken, Stavanger konserthus og Tou i samarbeid med filmproduksjonsselskapet Moxey og støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. I tillegg er UFLAKKS Stavanger og Mablis med på samarbeidet denne gangen.

Konserten vises på Facebook, Youtube, TV Vest og her på Byas!

(For ordens skyld: Tor-Arne Vikingstad, gitarist i Sløtface, er frilanser og sommervikar for Byas.)

Publisert: 03. juni 2020, 14:39 Oppdatert: 03. juni 2020, 15:06