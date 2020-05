Kultur Konsert Her kan du se Isah + SSO live @Konserthuset Det lokale stjerneskuddet skal spille live med Stavanger symfoniorkester. Du ser den her i kveld, fra klokken 20.30. Publisert: 20. mai 2020, 10:35 Tone Pedersen

Onsdag kveld har Isah konsert på hjemmebane - i Stavanger konserthuset.

Den vil skje helt uten publikum for å unngå smittespredning, men opplevelsen vil være tilgjengelig for alle på Facebook, Youtube, TV-Vest - og her på Byas - fra klokken 20.30! 💥

– Kul konsertramme

Stjerneskuddet fra Storhaug fikk sitt gjennombrudd med låten «HALLO», som i 2019 passerte 21 millioner streams(!) på Spotify. Siden den gang har han fått P3 Gull- og Spellemannspriser under beltet, og i kveld skal han og åtte musikere fra Stavanger symfoniorkester innta Zetlitz-salen.

– Zetlitz er et fantastisk konsertrom med masse muligheter for å skape en kul konsertramme. Det blir mye lys og et skikkelig kult opplegg. Stavanger symfoniorkester skal være med på rundt seks låter, og Isah og orkesteret gleder seg til å samarbeide, fortalte booking- og markedsansvarlig Jesper Brodersen på Folken til Byas – og la like gjerne til at dette blir en «en musikalsk opplevelse en sent vil glemme!».

Sløtface neste!

Konserten blir utført i et samarbeid med Stavanger Konserthus, Folken og Tou.

Sparebankstiftelsen SR banken har gitt 1,3 millioner i støtte for den digitalkonsertserie som ble sparket i gang av Skambankt den 15. mai.

Sløtface tar over stafettpinnen etter Isah, og holder siste konsert i serien 27. mai.

Alle opptredenene kan sees på Youtube, Facebook, og på Aftenbladet/Byas!

