Kultur Jul Hvilken juletegning liker du best? Stem på din Paint-favoritt! I år som i fjor, og året før der igjen, ba vi dere om å sende inn juletegninger. Her er de nominerte! Publisert: 22. desember 2020, 18:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Du avgjør hvem som vinner årets juletegnekonkurranse i Byas.

(Gi din stemme nederst i artikkelen)

I fjor vant Hilde (24) med Paint-mesterverket «Fargegadå», året før gikk illustrasjonen av stallen i Betlehem helt til topps - signert en 30-åring fra Mariero.

Paint-tradisjonen holdes ved like hos oss i Byas. For selv om dere i år også kunne bidra med byggverk i dataspillet Minecraft, sverger dere alle til det trofaste illustrasjonsprogrammet som de fleste av oss ikke har brukt siden barne- og ungdomsskolen.

#respekt

Kår vår «Leonardo da Paint»

2018 og 2019 hadde sine store kunstnere, men nå trenger vi din hjelp til å kåre en vinner i 2020.

Hvem blir årets Leonardo da Paint, Vincent van Paint, eller... Ja, du skjønner tegningen.

Årets tema var «koronajul». Her er de nominerte:

(Stem på din favoritt nederst i artikkelen. Avstemningen avsluttes søndag 27. desember klokka 12.00).

1. «Meteren»

Byas har tatt seg den kunstneriske friheten med å forkorte tittelen på mesterverket.

Vi tar forbehold om at kunstneren selv er uenig i dette, så derfor kommer det opprinnelige navnet her:

«Hvis alle husker metern og holder seg til den / Bents barn skyr smitten»

Kunstner: Martin, 24 år.

«Meteren» - Martin, 24 år.

2. «Grevinnen og hovmesteren»

Nok en gang har Byas redigert tittelen på bildet, uten at vi på stående fot kan si hvorfor vi i det hele tatt gjorde det.

Original tittel er nemlig: «Same procedure as every year, James!»

– Tanken er at koronajulen heldigvis vil være ganske lik andre år for de som er så heldige at de bare har én venn som spiller rollen som alle de gamle vennene dine - som miss Sophie, skriver kunstner Ingeborg (24) om bildet.

«Grevinnen og hovmesteren» - Ingeborg, 24 år.

3. «Julen kommer likevel»

Her har Byas ikke endret på noe som helst og kunstneren har heller ikke valgt å utdype mesterverket ytterligere.

Men altså: Julen kommer likevel

Vi er ganske enige i det.

Kunstner: Helle, 26 år.

«Julen kommer likevel» - Helle, 26 år.

4. «Jul hjemme»

Jul hjemme er alltid fint, og ut fra kunstverket ser det ut til at nissen følger alle smittevernregler.

Kunstner: Marita, 28 år.

«Jul hjemme» - Marita, 28 år.

5. «Koronajul Nissefar»

Også her følger nissen opp med å være ekstra påpasselig med smittevernutstyr.

Den skjeggete mannen, som er så overarbeidet at foreldre over hele landet må steppe inn med maske på julekvelden, blir nå tegnet med en maske.

Det tror jeg de færreste hadde tenkt seg for et år siden.

Kunstner: Ingrid, 31 år.

«Koronajul Nissefar» - Ingrid, 31 år.

6. «Trygg julekveld»

Dette smelter hjertene våre bittelitt.

Vi håper alle får en fin - og trygg - julekveld.

Kunstner: Christina, 30 år.

«Trygg julekveld» - Christina, 30 år.

Stem på din favoritt her. Avstemningen avsluttes søndag 27. desember klokka 12.00.

Vinneren får et gavekort på 500 kroner som kan brukes i Stavanger sentrum. I tillegg får alle som havner på pallen Byas-merch.

Lykke til!

