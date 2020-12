Kultur Julekalender Husker du disse 10 julekalenderne fra tv? Ingen jul uten en 24 episoder lang fjernsyns-sendt nedtelling, vel? La oss mimre til pepperkakesmulene tyter ut det vi har av kroppsåpninger. Publisert: 17. desember 2020, 19:00 Fredrik Brimsø

Julekalender på tv var et must. Husker du disse? FOTO: Pressefoto NRK/TV2/TVNorge

Som med annen tv-underholdning byr julen på det vi kan kalle ymse knask – tidløse klassikere, over-romantiserte one hit wonders, parodier, gløgg-besudlede katastrofer og alt som fins imellom.

Husker du for eksempel...

LES MER: Ane Marit bruker en hel arbeidsdag på hver luke i sin spesielle julekalender

#1. Jul i Skomakergata

Denne er like obligatorisk som ni-gangen for den oppvoksende slekt. Sendt i ørten desember-måneder siden den første snøen falt i 1979, og er fremdeles populær. Stol på tøffe Tøflus.

QUIZ: Hva kan du om julekalendre? (Sjekk egne ferdigheter på Aftenbladet.no)

#2. Teodors Julekalender

Teodor, det nærmeste vi kommer en skandinavisk Pikachu, hadde sin egen julekalender mot slutten av den kalde krigen. Eli Rygg og Teodor fikk besøk av flere celebre gjester, blant andre Labbetuss og Skomaker Andersen. Ble sendt i 1986 og 1991.

#3. Vertshuset Den Gyldne Hale

Om det ikke prikker i nostalgi-beinet nå betyr det sannsynligvis at du var russ etter 2010. Ble sendt første gang i 1989, og er den første og eneste julekalenderen som ble vist på tegnspråk. Ble også vist på nytt samme år som OL på Lillehammer. Jepp. 1994. Bingo.

LES MER: Leo (26) har laget «tryllekalender»: – Jula er en magisk tid!

#4. Jul i Blåfjell

Denne serien gikk jevnlig fram til 2011 og handler om blånissejenta Turte og tvillingbroren Tvilling. Vant i sin tid både Spellemannspris og Gullruten, så at det i 2015 ble arrangert fakkeltog for å få Blåfjellet tilbake på skjermen er kanskje ikke så veldig overraskende.

#5. The Julekalender

Om du ikke har danset støveldance eller latt deg skremme til en lutet hudfarge av den nifse nåsåen, så har du sannsynligvis bodd under en stein uten tilgang til strøm og kabel-tv. Den opprinnelig danske produksjonen ble fornorsket og sendt første gang i 1994. Det fins for mange gullkorn til å nevne alle, men hvem glemmer for eksempel:

«Bob, bob, bob, ikke sant?»

«Ja, vi får håp at det vart likar i mårra!»

«OOOOOOOLAAAAAF! Æ står oijnner misteltegn!»

#6. Vazelina Hjulkalender

Ingen jul uten Vazelina. Eller jo. Det går igrunnen helt fint. Sjarmerende og friskt, uten den heeelt store julestemningen. Sannsynligvis få eller ingen som ønsker seg et besøk av Aspik og Ruslebiffen til jul.

#7. Julefergå

På ferja «MF Svelå» finner vi både passasjerer og ansatte, vel uvitende om at under dem på havets dyp sitter tre menn fanget i vraket av skipet «El Manjanas». I likhet med The Julekalender bestod castet av skuespillere som betraktet flere roller hver og var veldig musikalsk. «Svele» ble et populært begrep på midten av nitti-tallet.

#8. Nissene På Låven

I havet av realityprogrammer som gikk på fjernsyn fra slutten av nitti-tallet skulle det bare mangle at noen laget et parodiformat og spedde på med litt julegodt. Espen Eckbo, Zahid Ali og Atle Antonsen var blant besetningen.

LES MER: KOMMENTAR: «Kampen for den politisk korrekte tilværelsen»

#9. Olsenbanden jr. – Olsenbandens Første Kupp

Når den gamle garden hadde passert middagshøyden og vel så det var det duket for en ny generasjon med Olsenbanden. Av lokale varianter hadde både Jørgen Langhelle og Torfinn Nag roller i serien.

#10. Portveiens Julekalender

Hvem kan vel glemme den tidløse klassikeren Portveien 2? Eh... Denne julekalenderen var basert på den nevnte serien, og ble vist for første gang i 1987.

Denne saken er publisert tidligere på Byas, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere. 😇

Publisert: 17. desember 2020, 19:00