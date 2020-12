Kultur Kurt Nilsen Dette er de mest populære julesangene og -artistene i Norge Kurt Nilsen danker ut både Jussi Björling og Sissel om å være nordmenns foretrukne julemusikant. Til gjengjeld er «O helga natt» den mest populære julesangen med klassikeren «Glade jul» på andreplass. Publisert: 16. desember 2020, 15:09 NTB

Kurt Nilsen, som for tiden er på sin avkortede og millionstøttede juleturné, topper listen over nordmenns favorittjulemusikanter. FOTO: Jon Olav Nesvold / NTB

«Bjelleklang» og Mariah Careys «All I Want for Christmas Is You» er de to mest upopulære julesangene. Likevel kommer Carey på femteplass på listen over de mest populære juleartistene.

Det viser en spørreundersøkelse om nordmenn og julemusikk, som høyttalerselskapet Sonos står bak.

Men selv om Kurt Nilsen ifølge denne rundspørringen er favoritten, har nordmenn likevel en dragning mot å lytte til det eldre og tradisjonelle, heter det fra selskapets PR-sjef Sabrina Krim om spørreundersøkelsen.

– Annenhver nordmann foretrekker å lytte til gamle juleklassikere, og dette er den mest populære typen julemusikk i Norge. I tillegg liker 40 prosent av folket å høre på norske julesanger. Julehits fra nye artister er ikke like populært, sier hun ifølge pressemeldingen om spørreundersøkelsen.

Å lytte til julemusikk får 73 prosent av de spurte i julestemning, mens bare 49 prosent svarer at julemusikk gjør dem glade – mens 41 minnes om julen da de var barn.

Bjeller er lyden

Flere mener at det å lytte til julesanger gjør at de i større grad setter pris på menneskene de feirer jul med, mens mange synes at juleforberedelsene blir morsommere med julemusikk å lytte til.

40 prosent av de spurte sier de ikke vil høre julemusikk før i desember. Enkelte mener til og med at man bør vente med å spille julesanger til de siste dagene før julaften.

Når det gjelder tematikk, setter 4 av 10 pris på julesanger som omhandler julenissen, julegaver og andre verdslige juletemaer. Kun halvparten så mange liker å høre om Jesu fødsel og «andre kristendomsrelaterte emner», står det å lese i pressemeldingen – som også har svaret på hva selve lyden av jul er for mange:

Der er lyden av bjeller en klar vinner, mens julemusikk og kirkeklokker kommer på andre- og tredjeplass.

Carey topper listene

Mye av dette bekreftes av VG-listen fra uke 50, som byr på masse julemusikk:

Der har Mariah Carey klatret rett til topps med «All I Want for Christmas Is You», mens Whams 35 år gamle «Last Christmas» inntar tredjeplass.

Åtte av de ti sangene på ti på topp er julesanger – med Kid Laroi som har sneket seg inn med to låter, og der spennet ellers er fra «Selmas sang» med Eva Weel Skram til Tix med «Jul i karantene». På femte- og sjetteplass ligger Maria Mena med «Home for Christmas» og Kurt Nilsens og KORKs «Himmel på jord».

På Spotify i Norge erobret Mariah Carey toppen allerede i første halvdel av november med «All I Want for Christmas Is You», noe som var tidlig selv for Carey – som har uttalt at julen starter 1. november for henne.

Ekspertene skylder på korona, kunne NRK melde allerede én måned før julaften:

– Tekstene i julesanger kan gi mening og håp i en situasjon som for mange er usikker og til tider uhåndterlig, uttalte Gro Trondalen, professor i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole, mens nevrolog og førsteamanuensis samme sted tror at julemusikk knytter oss sammen og får oss til å føle et fellesskap. Det er spesielt viktig nå som vi ikke kan være sammen fysisk som vi pleier.

Topp 5 julesanger

«O helga natt» «Glade jul» «White Christmas»/«Deilig er jorden»/«Last Christmas» (delt 3. plass)

Topp 5 juleartister

Kurt Nilsen Jussi Björling Sissel Kyrkjebø Wham! Mariah Carey

(Kilde: Sonos)

