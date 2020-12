Aktuelt Gaver Juleundersøkelse: Hjemmelagde julegaver er i vinden Jula er viktigere i år på grunn av koronasituasjonen, sier en av tre i DNBs juleundersøkelse. For over halvparten kommer en jul uten gaver ikke på tale. Publisert: 11. desember 2020, 14:00 NTB

52 prosent svarer i DNBs undersøkelse at de ikke kan tenke seg en jul uten gaver. Det er en høyere andel enn andre år undersøkelsen er gjort. FOTO: Gorm Kallestad / NTB (Illustrasjonsfoto)

Bare 35 prosent svarer at de kan tenke seg å droppe gavene helt i år. Tallene skiller seg fra tilsvarende undersøkelser tidligere år, der en høyere andel har ønsket seg gavefri jul.

– Når man ikke får sett hverandre så mye som før, er det helt klart at gaver og julekort blir ekstra viktig i år, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB til NTB.

Voksne kvinner vil ha gave

Litt flere kvinner (57 prosent) enn menn (47 prosent) sier at de ikke kan tenke seg å kutte ut gaver denne jula.

Det er særlig folk i alderen 30–59 år som ikke vil slutte med gavetradisjonen, mens de yngste og de eldste er mer åpne for å droppe presanger helt.

En av tre sier også at de opplever julen som viktigere i år nettopp på grunn av koronasituasjonen, og over halvparten, 53 prosent, sier at den spesielle situasjonen vil gjøre at de i større grad vil støtte lokale aktører i julehandel.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB syns ikke det er så overraskende om gaver og julekort blir ekstra viktig for folk i år, når man ikke får sett hverandre så mye som før. FOTO: Heiko Junge / NTB

Ny tendens: Hjemmelaget

Samtidig er det mange som har fått dårligere råd i år, noe som reflekteres i en annen tendens i årets undersøkelse: Folk har større sans for å gi og ikke minst få hjemmelagde gaver.

LES MER: Denne aldersgruppa er mest positiv til å få brukte julegaver

LES MER: Idol-vinner Mari (16) klar med julelåt: – Litt skummelt fordi jula betyr så mye for meg

Hele 71 prosent det er hyggelig å få hjemmelagde gaver, mens 55 prosent syns slike er hyggelige å gi.

– At så mange ønsker seg hjemmelaget gaver, betyr at det bare er å sette i gang å strikke, bake, male eller gjøre andre ting du vet vil glede. Det er gjerne ikke beløpet på gaven som teller, men tanken bak, sier Sandmæl.

– At så mange ønsker seg hjemmelaget gaver, betyr at det bare er å sette i gang å strikke, bake, male eller gjøre andre ting du vet vil glede, sier Sandmæl. FOTO: Thomas Brun / NTB

God følelse

Trendforsker Lisbeth Larsen påpeker at gleden ved å gi og få hjemmelagde ting med røtter i tradisjon og av kvalitet har vært en voksende trend som hun tipper har fått ett oppsving med koronaperioden, med all tiden folk har tilbrakt hjemme.

– En ting er at det er utrolig koselig å få noe andre har laget, når du vet at de har stått på litt for deg, men det er veldig hyggelig å få ros for det vi har laget også. Og i år har mange hatt mer tid enn før til å brygge det ølet og bake det surdeigsbrødet hjemme. Jeg håper jeg får sånne presanger i år, jeg, sier hun.

LES MER: Forbrukerrådet: Slik unngår du de typiske julefellene

LES MER: Andre runde «Hjem til jul» blir koronafri sone: – Vi trenger denne serien nå

Bruktgaver

Hun tipper også at det blir mange brukte gaver under juletreet i år, små skjulte skatter folk har funnet til hverandre, en annen vri på noe «selvlaget» og personlig om man ikke er så fingernem.

Den årlige undersøkelsen gjennomføres i forbindelse med Forbrukerbarometeret for andre halvår og gjøres av Ipsos AS for DNB. I år er 1.000 personer over 18 år intervjuet i perioden 17. til 24. november.

Publisert: 11. desember 2020, 14:00