Kultur Konkurranse Vi vil ha dine mesterverk: Bli med på en ganske annerledes julekonkurranse Tegn i Paint eller bygg ditt bidrag i Minecraft. Er du med i konkurransen kan du vinne et gavekort på 500 kroner som du kan bruke i Stavanger sentrum. Publisert: 05. desember 2020, 10:00

Dette var noen av bidragene Byas fikk til fjorårets juletegnekonkurranse. Nytt av året er at du nå også kan bygge ditt bidrag i Minecraft.

Julen er full av tradisjoner og selvsagt skal vi i Byas fortsette det som nå kan kalles en tradisjon hos oss.

For det er ganske kjipt at Aftenbladets juletegnekonkurranse, som har blitt arrangert årlig siden 1970, bare er for barn opp til ungdomsskolealder.

Derfor har vi den store gleden av å invitere til en litt annerledes juletegnekonkurranse for deg mellom 15 og 35 år - for tredje året på rad!

Vanligvis har vi kun akseptert bidrag som er laget i illustrasjonsprogrammet Paint, men i år kan du også bli med på konkurransen ved å bygge et bidrag i dataspillet Minecraft.

2020 har vært et veldig spesielt år, derfor er årets tema «koronajul». Børst støvet av de gamle Paint-skillsa eller fyr opp Minecraft. Kun fantasien setter grenser for hva du kan lage.

OBS: Har du ikke Paint, kan du finne det online her.

Vinnertegningen i 2019 var «Jul i Fargegadå» av Hilde Skår.

Her kommer en TL;DR

For å ha sjanse til å vinne, må du:

1. Lage en juletegning i Paint eller bygge et verk i Minecraft.

2. Være mellom 15 og 35 år gammel.

3. Tegne/bygge etter årets tema, «koronajul». Vær kreativ, men ikke støtende.

4. Send oss tegningen din eller et screenshot av Minecraft-verket ditt innen søndag 20. desember klokka 12.00.

Bidragene sender du til tips@byas.no. Legg ved navn og alder. Bidragene som sendes inn kan bli publisert på Byas.no.

Vinneren får et gavekort på 500 kroner som kan brukes i Stavanger sentrum. I tillegg får alle som havner på pallen Byas-merch.

Lykke til!

