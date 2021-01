Tilgodelapp og gavekort: Her er du nødt for å vise fram originaldokumentet. Så hvis denne er uleselig, kan du altså ikke kreve noe.

Kvittering: Skal du reklamere feil på en vare, er det kvittering som gjelder. Da holder det å dokumentere beløp, at du har handlet varen i butikken og når du gjorde det. Så en kontoutskrift kan gjøre susen. Vil du unngå framtidig detektivarbeid i nettbanken, her er et godt tips: Ta bilde av alle viktige kvitteringer!