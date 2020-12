Aktuelt Julehandel Forbrukerrådet: Slik unngår du de typiske julefellene Tenker du på hvordan du kan unngå å bli lurt når du handler julegaver eller om mottakeren av gavekortet faktisk får brukt det? Publisert: 03. desember 2020, 19:00 Synne Mauseth

Det finnes flere jule-feller i desember. Her får du tips om hvordan du kan unngå dem. FOTO: Gorm Kallestad / NTB

Hvert år er det lange køer for å få byttet julegaver, og store mengder mat går til spille fordi vi kjøper inn mer enn vi trenger.

Det finnes flere feller det er lett å gå i inn mot juletider, men hvordan kan vi unngå dem?

Gavekort-fella

Jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud, forteller at det i år kan være ekstra viktig å sørge for at gavekortet har lang varighet. Det kan også være en god idé å vurdere universalgavekort, dersom du velger å gi gavekort til noen.

– På den måten er man bedre sikret mot at gavekortet faller i smak og at det faktisk vil bli brukt, sier Skarderud.

På grunn av koronasituasjonen er det også flere ting du bør være obs på.

– I år er det også viktig å ha i bakhodet at verdien av et gavekort kan gå tapt om utstederen av gavekortet går konkurs før det benyttes, legger hun til.

Ei røys med gavekort du aldri får brukt? FOTO: Jon Ingemundsen (illustrasjonsfoto)

– Husk byttelapp

Som giver er det ifølge juristen lurt å be om byttelapp i forbindelse med kjøp av gaven. Du bør også ta en dobbeltsjekk av hvor lenge bytteretten varer og vilkår for å bytte.

– Noen opererer med en lang bytteperiode, mens andre har kortere. Her står selger fritt til å bestemme varigheten, så sørg for å ta en dobbeltsjekk før du kjøper gaven, forklarer Skarderud.

Planlegg julehandelen

I ei hektisk førjulstid er det fort gjort å havne bakpå med julehandlingen og du kan i verste fall ende opp med å måtte kjøpe gaver lillejulaften og julaften.

– Da kan man ende opp med gaver som ikke faller helt i smak eller andre impulskjøp. Sørg for å planlegge julehandlingen, og spør gjerne om gaveliste. Vi vil nok også anbefale å kjøpe kvalitet framfor kvantitet om det kan forlenge bruksperioden for varen, sier Skarderud.

Gavelister vil minimere antall gaver som blir liggende ubrukt før det blir avfall.

Jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud. FOTO: Presse

Ikke gå i nett-fella

I år spår hun at julehandelen i stor grad vil skje over nett. Da kan det være en god idé å følge Forbrukerrådets tips for trygg netthandel.

– Gjør et kjapt Google-søk for å sjekke andres erfaringer med nettsiden, se etter selgers kontaktinformasjon og om denne er lett tilgjengelig, og sørg for trygg betaling. Hvis du betaler for varen med kredittkort, er du sikret om varen aldri kommer eller om selger skulle gå konkurs, anbefaler Skarderud.

Unngå avfallshøytid

Forbrukerrådet har i høst gjennomført en befolkningsundersøkelse, som blant annet viser at få av oss, nærmere bestemt kun 12 prosent, sjekker om nettbutikken vi handler i sier noe om miljø og bærekraft. Vi er imidlertid veldig gode på å sammenligne priser og sjekke fraktkostnader.

Heller ikke når det kommer til julemat er miljø nødvendigvis hovedfokus, og matsvinnet kan minkes med enkle grep.

– Pinnekjøtt, ribbe, medisterkaker og småpølser kan godt fryses ned selv om det har ligget i kjøleskapet et par dager. En del julemat har dessverre kort holdbarhet. Typisk er kjøtt- og fiskepålegg, gravlaks, leverpostei og lignende som man ikke får brukt opp innen holdbarhetsdatoen går ut, dersom man kjøper for mye, sier fagdirektør handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, i ei pressemelding.

