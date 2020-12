Kultur Underholdning 10 kjipe julegaver som du garantert har gitt eller fått Litt skuffa da du pakket opp presangen din? Du har vår dypeste medfølelse. Publisert: 25. desember 2020, 16:00 Fredrik Brimsø

For selv om den deilige, kapitalistiske tradisjonen med å gi gaver, stort sett byr på glede, så hender det at byttelappen ser i overkant forlokkende ut.

Her er noen eksempler på gaver som ikke alltid får deg til å danse i gledesrus:

1. Sokker

No shit, Sherlock. Strømper til jul er omtrent like originalt som sukker på grøten og salt i såret.

Den eneste tingen du har plenty av i skapet, er den mykeste pakken du får. «Du kan handla i romjulå, då e der salg!».

Yeah, right.

2. Gavekort som blir glemt

Det er superdigg med gavekort av to årsaker:

Du kan selv velge hva du vil ha. Vedkommende som gir gaven slipper å tenke.

Men så kommer haka: Om du velger å ikke kaste deg på Kvadrat sammen med resten av regionen tredje juledag, så havner ofte plastikken i en skuff. Og der ligger den til over utløpsdatoen.

Oh, the agony!

3. Alt som er i «dette trenger du»-sjangeren

Sovepose, pysjamas,ullstrømper, såper...

Ting som du må dumpe innom Body shop eller Rema 1001 i ny og ne for å anskaffe, er IKKE grunn til overstadig begeistring på julekvelden.

Jada, vi vet vi trenger det, og en vakker dag blir vi takknemlige.

Akkurat nå er vi litt for opptatt av selvmedlidenhet og FIFA fra i fjor.

4. Fifa fra i fjor/forfjor/foriforfjor

En liten blings på øyet og en liten «jøss, det va billigt!», så er skaden skjedd. Ta det fra en med erfaring, jeg fikk FIFA 98 i 2000.

Skulle ikke gaven passe, så kan du alltids bytte varianten du fikk i den nye versjonen. Eller, kanskje den som kom ut før den rykende ferske versjonen.

5. Nesehårtrimmer

Jeg håper inderlig at ikke altfor mange humrer gjenkjennende til dette punktet. Nesehårtrimmer under treet er like sjarmerende som kroppshår i fenalåret.

Takk for den, x-damen!

6. En pakke som rister som lego, men som er et møbel fra IKEA

Husker du lyden av lego under granbaren?

Den var like vakker som englekoret, kombinert med Celine Dion og «nå e det maaaaaad!». Men så blir du voksen, og noen er så elskverdige at de vil gi deg en halv kommode eller en stol.

Hurra meg rundt juletreet, her skal det skrus til huden flerrer av!

7. Barbermaskin (når du har bikket 20)

Joda, det var ganske hipt å høre om klassekameratene som fikk barbermaskin til jul i sjette klasse, men når du har bikket russetiden, så er det ikke lige festlig lenger.

«Hurra, 23 år og min første barbermaskin. Takk, mamma! Får jeg lappen til 30-års-dagen?»

8. Langrennsski (når du tror det er slalåmski)

Remember? Julen 93 – «Oi! Slalomski!» pakke opp «Slaaaaalomski!» pakker febrilsk «SLAAAAALOM!» *pakker ferdig og ser hva papiret skjulte «Ånei...».

Langrenn er sikkert festlig. Likevel, når du tror du skal ned en bakke i 110, men i realiteten skal du sitte på en knaus og tygge appelsin, da er det lov å bli skuffet.

9. En indikator på at du får noe stort...

En kompis av meg fikk trommestikker til jul da vi gikk på ungdomsskolen. Resten av pakkeleken satt han stiv i forventning om å få et trommesett.

Dukket det opp?

Nei.

Det ble hjemmelaget trommesett av kopper og kar, og jeg har knapt sett fyren lykkeligere.

10. Medlemskap på treningsstudio

«Å, så du synes jeg er feit?»

Klassisk start på slutten av et forhold. Hvem vil bli minnet på overfladiske kvaliteter som helse og kalorier, tre kvarter etter julemiddagen fra glade bespisningsstan?

Kjøp gjerne et medlemsskap, men du er advart; this could get ugly!

