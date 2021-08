Kultur Utopiafestivalen Utopia-festivalen er avlyst: – Vi har gjort det vi kan Heller ikke i år blir det Utopia-festival i Bjergstedparken. Publikum kan velge mellom å få pengene tilbake eller videreføre billetten til neste år. Oppdatert: 17. august 2021, 12:22 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Festivalsjef Espen Knoph annonserte tirsdag formiddag at Utopia avlyser. Festivalen skulle opprinnelig blitt arrangert 10. og 11. september.

– Vi har gjort det vi kan, men får verken fritak eller unntak fra avstandsregelen, sier festivalsjef i Utopia, Espen Knoph.

Klokka 12 tirsdag kom beskjeden mange fryktet. Knoph har hele tiden sagt at festivalen ikke skulle avlyse, men til slutt gikk det ikke lenger.

– Nå putter vi et nytt år på plakaten. 2021 var full av usikkerhetsmomenter, derfor tar vi sikte på at 2022 blir et åpent og fritt jubelår, sier festivalsjefen.

Utopia ble sist arrangert i 2019. Da ble det satt publikumsrekord med ca 10.000 mennesker i amfiet utenfor Konserthuset.

Satset på testarrangement

For at 5000 mennesker skulle få lov til å samles til festival igjen, var Utopia avhengig av å få lov til å bli et testarrangement.

På den måten kunne festivalen unngå flere smittevernregler, blant annet kravet om avstand mellom publikum.

Byas omtalte søknadsprosessen forrige uke. Da kom det fram at søknaden ikke tilfredsstilte kravene til FHI.

– Når du ser på dette i ettertid, burde dere gjort noe annerledes med søknaden?

– Uansett hva vi hadde kommet med, så tror jeg ikke det hadde blitt godkjent. Vi har spurt hvor mange publikummere som trenger å være vaksinert for at vi kan arrangere festivalen, men har ikke fått et konkret svar, sier Knoph.

Han peker på at folk nå kan reise utenlands og delta på arrangementer der.

– Men vi får ikke lov til å gi unge voksne muligheten til å treffes igjen her, det er synd.

– Er du bitter?

– Jeg hadde nok ikke håndtert en pandemi bedre om jeg var statsminister selv, men jeg stiller spørsmål ved prioriteringene, svarer festivalsjefen.

Skuffa politikere

Mange politikere i Stavanger, uavhengig av parti, har hatt et sterkt ønske om å få til årets Utopia-festival.

– Det er veldig trist at Utopia må avlyse. Jeg ble skikkelig lei meg. Vi har jobbet hardt for å dra i gang en skikkelig flott festival for byen, studenter og alle andre som har gledet seg til dette, sier kommunestyremedlem for Høyre, Sissel Knutsen Hegdal.

Koronaviruset blir ikke borte. Derfor mener hun at det er synd at FHI setter foten ned for et testarrangement.

– Det virker som FHI ikke ser verdien i et slikt arrangement, sier Hegdal.

– Men det kom fram at søknaden ikke var god nok?

– Ja, men vi har vært i dialog med FHI i ettertid og spurt hva vi kan gjøre for å få dette til. Stavanger, Utopia og andre aktører har vært villige til å strekke seg langt, men signalene vi har fått har vært at det ikke er en interesse for å gjennomføre et slikt testarrangement, sier Hegdal.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun skylder på regjeringen og statsråd Bent Høie.

Ordfører Kari Nessa Nordtun retter kritikken mot regjeringen.

– Det er trist at de må avlyse. Det er mange som hadde håpet på festival nå. Samtidig ligger denne avgjørelsen hos helseminister Bent Høie, og når han verken ønsker å åpne generelt for slike arrangement eller sette av ressurser til et forskningsprosjekt, er det lite vi lokalt kan gjøre, dessverre, skriver hun i en tekstmelding til Byas.

Byas gitt Helse- og omsorgsdepartementet tilbud om å svare på kritikken, men har ennå ikke fått svar.

I to år har Utopia hatt lyst til å innvie sitt nye festivalområde i Bjergstedparken, nå må festivalen krysse fingrene for 2022.

Ser framover

Utopias festivalsjef opplyser at alle som har kjøpt billett får mulighet til å refundere pengene. Publikum kan også velge å videreføre billetten til Utopia 2022.

Dette gjelder også publikum som kjøpte billett så tidlig som til 2020-arrangementet.

– Vi håper selvsagt at flest mulig ønsker å bli med oss videre. Vi kommer til å lansere nye ting ganske raskt nå fremover, sier Knoph.

– Dere har avlyst arrangementet to år på rad. Hvordan påvirker det framtiden til Utopia?

– Vi ser alltid etter noe større og bedre. Framtiden til Utopia ser bra ut. Neste år har folk ventet i nærmere tre år, og av den grunn ønsker vi å bygge noe enda større enn hva som var tiltenkt tidligere år, sier Knoph.

– Er dere økonomisk rustet til å takle en ny avlysning?

– Det er helt klart ikke en enkel oppgave og det fører med seg utgifter. Heldigvis har vi gode folk i ryggen, både investorer og meg selv. Det går utover privatøkonomien, men vi hadde ikke gjort dette om vi ikke hadde tro på det vi holdt på med, sier festivalsjefen.

Selv om det er trist å avlyse arrangementet, kjenner Utopia-sjefen samtidig på en form for lettelse.

Det er tungt å planlegge et stort arrangement når situasjonen er usikker.

– Noe av «piffen» forsvinner når vi avlyser, samtidig er det en form for fandenivoldskhet som våkner til live, sier festivalsjefen som allerede nå kan røpe datoene for festivalen neste år:

– Siste helga i august. 26. - 27. august 2022, avslutter Knoph.

