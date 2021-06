Kultur Festival Utopia 2021: – Vi skal ikke avlyse! De store festivalene i Norge avlyses på rekke og rad. Likevel har Utopia-sjef Espen Knoph ingen planer om å avlyse årets festival. Publisert: 01. juni 2021, 17:00 Åshild Thomassen Ramsdal

Bildet er fra tredje gang musikkfestivalen Utopia ble arrangert i konserthusamfiet. Nå håper festivalsjef Espen Knoph at folk snart kan samles igjen. FOTO: Finn E. Våga

I fjor måtte Utopia avlyse da regjeringen fattet vedtak om at ingen festivaler kunne arrangeres på grunn av koronapandemien.

En annen Stavanger-festival, Mablis, har allerede meldt at det blir noe av i år; Mabl-ish.

Knoph gleder seg til å kunne samle festivalglade folk igjen. Men akkurat hva planen er for årets festival, kan han ikke si helt sikkert.

– Vi planlegger som vanlig så langt det går, men vi har egentlig ingen konkrete planer utover det at vi er innstilt på å arrangere. Nøyaktig når det blir, vet vi ikke, men vi håper å få det til i august.

Flere av de større festivalene i Norge gikk ut i tidlig mai med nyheten om at de var nødt til å avlyse. Stavernfestivalen, Øyafestivalen og Palmesus er blant dem.

Knoph derimot, er optimistisk. Han mener Utopia vil la seg gjennomføre. I utgangspunktet skal festivalen bli holdt 27.–28. august i år, men datoene er altså ikke spikret.

– Jeg skulle gjerne ønske at jeg hadde mer peiling på dette. Vi vet egentlig altfor lite om hvordan regjeringens åpningsplan og koronasituasjonen vil se ut i august til å slå bastant i bordet med noe som helst. Men vi er nødt til å forholde oss til de datoene vi har.

Espen Knoph måtte avlyse fjorårets festival. I år er han bestemt på å gjennomføre Utopia 2021. FOTO: Jan Inge Haga

Har ingen planer om å avlyse

Gjenåpningsplanene og koronasituasjonen kan endre seg raskt, noe som gjør det vanskelig for Knoph å legge konkrete planer for årets festival. Likevel ønsker han kun å se fremover - og hva som blir verst tenkelige tilfelle for festivalen, vil han helst ikke tenke på.

– Det jeg tenker her er at vi må være klar over at det kan komme en del revideringer på hva vi kan gjøre. Vi er jo fullt klar over at dette blir et annerledes år, og det tror jeg alle som følger oss er klar over også. «Worst case scenario» vil være å avlyse, men det skjer ikke.

– Så dere kommer uansett ikke til å avlyse?

– Nei. Eventuelt så flytter vi datoen om festivalen ikke lar seg gjøre i august. Vi har en trinnvis tanke om hva vi kan gjøre, men vi ønsker jo helst ikke å snakke om det, for vi håper jo at august skal gå fint.

Bildet er fra Utopiafestivalen i 2019 da Isah sto på scenen. Artisten fra Storhaug skal gjeste festivalen i år igjen. FOTO: Finn E. Våga

Billettsalg påvirket av nyhetsbildet

– Vi må snart slutte å selge billetter, for vi vet ikke hvor mange som kan delta på festivalen, sier Knoph.

Da Utopia måtte avlyse i 2020, fikk alle som hadde kjøpt festivalpass tilbud om full refusjon for billettene. Mange ønsket likevel å beholde billetten, som automatisk ble videreført til Utopia 2021.

– Det kom inn veldig lite refusjoner. Jeg tror at mange trodde korona kom til å forsvinne innen neste år, meg selv inkludert. Jeg satt i 2020 og tenkte at dette kommer nok til å gå over lenge før august 2021.

Til tross for et annerledes år med strenge restriksjoner, fortsetter folk å kjøpe billetter til festivalen.

– Akkurat nå har vi solgt såpass med billetter at vi snart blir nødt til å vite hvilket nivå vi skal være på i august, for hvis det er snakk om at vi kun kan ha 5000 mennesker, begynner vi å slite litt.

Knoph forklarer likevel at salget er veldig påvirket av nyhetsbildet.

– Vi kan nesten forutse de dagene vi selger dårlig. Dersom det er på nyhetene at det er «smitteboom», så begynner folk å tenke seg om, og færre kjøper billetter. Men når det er en positiv nyhet om at alle skal bli vaksinerte, da begynner optimismen å komme tilbake, og det merker vi også i billettsalget.

