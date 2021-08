Mandag sparkes årets fadderfestival i gang Her er reglene som gjelder for årets festival. Tor-Arne Vikingstad Av Publisert 13. august, kl. 19:00 Neste side (2) Forrige side (0) card-logo

Ingen (foreløpig) maksgrense Per nå er det over 3.000 påmeldte, og festivalen regner med at tallet vil stige i løpet av helgen. – Vi har økt kapasiteten. Akkurat nå har vi planlagt for 4.000, med tusen ekstra bånd om det skulle trengs, sier faddersjef Mille Marie Isaksen til Byas.

Innfører krav om koronasertifikat Skal du på konsert med Isah eller Musti, trenger du grønt koronasertifikat. Festivalen stiller også med hurtigtesting. Kapasitet: 180 personer i timen. Les (nesten) alt om årets festival videre i saken.

– Kort oppsummert blir det en relativt fullskala fadderuke i år, sier faddersjef Mille Marie Isaksen til Byas.

Årets fadderfestival arrangeres for studentene fra 16. til 20. august.

Tusenvis av studenter skal deles i kohorter og møte nye og gamle studiekamerater på campus.

På plakaten står blant annet Isah, Musti, EMIR, Dårlig Vane og Coucheron.

Isah troner øverst på årets artistplakat. Her fra konserten hans på Utopia 2019.

Fadderstyret ved Universitetet i Stavanger har tidligere varslet grep om å forebygge ensomhet blant studentene.

Nå har de økt kapasiteten så flere kan delta på fadderuken.

– Vi er forberedt på å ta imot 4.000 studenter og alle er velkomne. Vi har bånd til 5.000 personer. I så fall må vi gjøre om på kohortene, men det er vi også forberedt på, fortsetter hun.

FAKTA: Hva skjer utenom konserter? Utenom konserter blir det: pub-til-pub

bowling friluftsaktiviteter

Escaperoom

familiedager på Jernaldergården for studenter med barn

Ikke fullvaksinert?

Nytt fra i år er at alle deltakere som skal inn på fadderområdene må kunne vise grønt koronasertifikat for å slippe inn:

Fadderområde 1 (Campus Ullandhaug).

Fadderområde 2 (Geoparken i Stavanger sentrum).

– Det viktigste for oss er at det er trygt, inkluderende og forutsigbart for studentene. Vi kan ikke ha alle på et sted samtidig, men alle kommer til å få like mange dager på begge områdene, sier faddersjefen til Byas.

Fra fadderuken i fjor.

Samtidig er rundt 50 prosent av den norske befolkningen over 18 enda ikke fullvaksinert.

Derfor stiller fadderfestivalen med gratis hurtigtesting. En negativ hurtigtest vil gi et gyldig sertifikat i 24 timer.

– Vi har stor tro på hurtigtesten, med tanke på både kapasitet og tilgjengelighet for studentene. Det skal ta maks to timer fra du har tatt testen til et eventuelt grønt koronasertifikat dukket opp i Helsenorge-appen, sier Isaksen Lillemoen.

Dersom skjermen skulle lyse rødt, blir man kontaktet av kommunens smittevernkontor.

Ta vorset til campus

Selv om vi nærmer oss slutten av september, må festivalen forholde seg til gjeldende smittevernregler. Det inkluderer også anbefalinger for hvor mange man bør ha på besøk hjemme:

– Vi forholder oss alltid til anbefalingene fra helsemyndighetene, inkludert anbefalingen om maks 20 personer på besøk hjemme. Derfor vil studenter også ha mulighet til å flytte vorset til campus fra 16:00 på mandag og 15 alle andre dager, sier faddersjefen til Byas.

Faddersjefen sier selv at hun gleder seg til å se arbeidet med festivalen endelig sjøsettes:

– Det har lenge vært dystert mediebilde med mye frem og tilbake. Jeg har jo ikke vært på konsert siden pandemien startet. Det blir så gøy å endelig se folk samlet, sier faddersjefen.

FAKTA: Hvor og når du kan hurtigteste deg på årets fadderfestival Søndag 15. august fra klokken 18.00.-21.00

Hele fadderuka fra klokka 09.00.-17.00.

Teststasjonen finner du på campus Ullandhaug, ved siden av Hagbard Lines hus.

Er du usikker på om du har koronasertifikatet?

Sjekk Helsenorge for å se om du har grønt koronasertifikat.

Student og mangler andre vaksinedose?

De neste tre lørdagene åpner Stavanger kommune for drop in for studenter. Lørdag 14., 21. og 28. august kan du få din andre vaksinedose mellom 10:00 til 12:00 og 13:00 til 16:00.

Beregnet kapasitet er på cirka 1.000 studenter per dag.

Dette vil i praksis ikke gjelde for fadderuken. Det tar en uke siden du fikk den siste vaksinedosen til du kan regnes som fullvaksinert.