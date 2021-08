Kultur Festival Findings-festivalen avlyst Utopias søsterfestival, Findings-festivalen på Bislett i Oslo, er avlyst. Arrangøren oppgir manglende respons fra regjeringen som årsak. Publisert: 13. august 2021, 10:26 NTB

Tone Pedersen

Alan Walker var en av artistene som skulle spilt på Findings-festivalen 2021. Nå er festivalen avlyst.

– Dessverre har manglende respons fra regjeringen medført at det ikke var mulig å gjennomføre Findings i år, sier arrangør og medeier i Sky Agency, Trond Opsahl, i en pressemelding.

– Kasteball i systemet

Det var Dagbladet som skrev om avlysingen først. De har tidligere skrevet at festivalen sto i fare for å bli avlyst.

– Vi ønsket å samarbeide om å gjennomføre et testarrangement da vi så at gjenåpningen gikk tregt. Vi har forsøkt å få kontakt med myndighetene, men får ikke skikkelige svar og blir en kasteball i systemet. Det gjør at vi nå avlyser, sier Opsahl.

Festivalen, som skulle ha blitt arrangert 10. og 11. september, har de siste årene samlet 20.000 publikummere per dag. Alan Walker, Tiesto og Astrid S var blant artistene som skulle opptre.

Alle som har kjøpt billetter, vil få muligheten til å få refundert pengene eller overføre billetten til neste år. Neste års festival er 19.–20. august.

Utopia: Må ha svar innen tirsdag

Sammen med Findings i Oslo og Idyll i Fredrikstad, søkte Utopia om å bli testarrangement.

Utopia er også planlagt til 10. og 11. september, og det begynner virkelig å haste for festivalen i Bjergstedparken, uttalte festivalsjef Espen Knoph til Byas tidligere denne uka.

– Innen tirsdag neste uke må vi ha fått noen klare signaler som sier ja eller nei. Får vi et ja, så kjører vi på. Får vi et nei, så må vi flytte de fantastiske planene til neste år, sa Knoph.

Saken oppdateres.

Publisert: 13. august 2021, 10:26