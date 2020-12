Kultur TV-serier Den britiske kulturministeren ønsker advarsel på «The Crown» Det er ikke bare her hjemme at debatten raser rundt en TV-serie viet kongelige: I Storbritannia gikk kulturministeren ut med et ønske om at «The Crown» utstyres med en påskrift om at det er fiksjon. Publisert: 02. desember 2020, 15:57 NTB

Sesong 4 av «The Crown» - hvor Diana kommer inn i bildet - har ført til hets av den ekte Charles. FOTO: Des Willie/Netflix

Minister Oliver Dowden opplyste til avisen Mail on Sunday at han akter å skrive til Netflix og be dem komme med en slags «helseadvarsel» – en plakat som vises før hver episode.

– Det er et vakkert produsert fiksjonsarbeid, så i likhet med andre TV-produksjoner bør Netflix være tydelig om det i starten om at det er akkurat det. Uten dette frykter jeg at en hel generasjon seere som ikke levde mens disse begivenhetene pågikk, kan komme til å tro at dette er fakta, sa britenes kulturminister.

Britenes kulturminister Oliver Dowden frykter unge generasjoner vil tro «The Crown» er faktabasert – om den ikke utstyres med en advarsel før hver episode. FOTO: AP

Også avdøde prinsesse Dianas bror, Charles Spencer, støtter kulturministerens krav og sier til ITV:

– Det vil hjelpe «The Crown» noe enormt hvis det i starten av hver episode sto «dette er ikke sant, men basert på noen virkelige hendelser». Fordi da ville alle skjønt at det er drama for dramaets skyld.

Her hjemme høster NRK-serien «Atlantic Crossing» kritikk, til tross for at man introduserer hver episode med en plakat hvor det står «inspirert av sanne hendelser». Tirsdag ble det klart at NRK ikke har foretatt noen selvstendig faktasjekk – men lent seg til produksjonsselskapet som har laget serien.

– Vi betrakter denne serien som ren fiksjon, svarte dramasjef i NRK, Ivar Køhn, på spørsmål fra Fredrik Solvang i «Debatten», ifølge NRKs nettsted.

Publisert: 02. desember 2020, 15:57