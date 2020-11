Kultur TV-serier Raser mot «The Crown» Akkurat som her hjemme med «Atlantic Crossing»; nå klar for Kringkastingsrådet, raser debatten rundt Netflix-serien «The Crown» – som virkelig trår til med saftige greier når prinsesse Diana har gjort entré. Publisert: 24. november 2020, 11:48

Emma Corrin som prinsesse Diana i en scene fra «The Crown». Den ekte Dianas bror nektet serien å filme på familieeiendommen fordi han misliker seriens omgang med fakta. FOTO: Des Willie / Netflix

Problemet er bare at flere hendelser ikke har skjedd – eller fordreies, ifølge britiske medier.

Storavisen Mail on Sunday , kjent for sin egen kjendissladder, har til og med startet en kampanje for å kreve at Netflix utstyrer «The Crown» med en såkalt disclaimer – om at «historien fordreier sannheten og presenterer fiksjon som fakta».

Prinsesse Dianas bror, Charles Spencer, har i et intervju med ITV fortalt at han nektet «The Crown»-skaperne å filme på familieeiendommen Althorpe fordi han misliker serien og dens omgang med fakta.

– Det som bekymrer meg er at folk ser en serie som dette, og glemmer at det er fiksjon. De antar det, særlig utlendinger. Amerikanere forteller meg at de har sett «The Crown» omtrent som de har fulgt en historietime. Vel, det har de ikke, het det fra jarl Spencer.

«The Crown» ville filme på Althorp – men Charles Spencer, broren til avdøde prinsesse Diana, nektet dem fordi han ikke føler seg trygg på seriens omgang med fakta. FOTO: AP

Og dette til tross for at hans avdøde søster kommer bedre ut av det enn mange andre av de virkelige menneskene som skildres i serien. Dianas bror mener serieskaperne bruker «fakta som knagg – men finner på mye usant imellom».

Tidligere har det ryktes at den britiske kongefamilien også er lite begeistret, og ifølge The Times kaller kilder nær dem strømmeserien for «trolling med et Hollywood-budsjett». Kilder ved hoffet har påpekt at «offentligheten bør ikke lures til å tro at dette er noe etterrettelig portrett av det som virkelig skjedde», og selv prins William skal angivelig mislike hvordan begge foreldrene skildres.

En anerkjent britisk historiker og forfatter, Hugo Vickers, har trukket frem åtte konkrete fabrikasjoner som fremstiller kongefamilien i dårlig lys. Og en amerikansk kongebiograf og Vanity Fair-redaktør, Sally Beddell Smith, har levert en kraftsalve om at «The Crown»-serieskaper Peter Morgan «er nesten som Trump i sin omgang med alternative fakta».

Dette synet ble gjenspeilet i en lederartikkel i The Guardian , under overskriften «The Crowns fake history er like skadelig som fake news».

Den ekte Charles og Diana. FOTO: TT NYHETSBYRÅN

Julian Fellowes, som laget storsuksessen «Downton Abbey», har tidligere rykket ut og sagt at han ikke føler seg trygg på måten kollega Morgan tar for seg levende mennesker – blant annet at han hintet om at prins Philip i serien var utro mot dronningen.

– Jeg tror at mye var basert på god research, men at andre ting ikke var det. Noe av det er tatt fra rykter eller noens forutinntatte gjenfortelling, og så presentert som fakta – noe jeg ikke er sikker på om det er, uttalte Fellowes etter andre sesong – og gjenspeiler dermed litt av det som norske «Atlantic Crossing» også beskyldes for.

Selv møter Peter Morgan kritikken med dette noe kryptiske utsagnet:

– Noen ganger må du forsake nøyaktighet, men du må aldri forsake sannheten.

