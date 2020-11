Kultur Netflix «The Crown»: Får bare begeistre som prinsesse Diana i én sesong Ikke før har nykommeren Emma Corrin som 1980-tallets unge, sky Diana fått begeistre «The Crown»-seerne, før en ny skuespiller er i ferd med å forberede seg på rollen. Publisert: 16. november 2020, 10:30 NTB

Nykommeren Emma Corrin får bare bli med «The Crown» i én sesong før hun byttes ut i rollen som prinsesse Diana. FOTO: Netflix / AP

Corrin får bare boltre seg i én sesong, som nå sendes, før Elizabeth Debicki tar over i de to siste sesongene, skriver AP. Innspillingen begynner i juni 2021 og får Netflix-premiere i 2022.

– En rolle i «The Crown» er som stafettpinnen i et løp som er ment å gis videre, sier Helena Bonham Carter, som får to sesonger som den ildfulle prinsesse Margaret.

Selv tok hun over etter Vanessa Kirby i sesong en og to, mens Lesley Manville er klar til å fullføre løpet.

Emma Corrin (t.v) gir stafettpinnen over til Elizabeth Debicki, som skal spille Diana i 2022-sesongen av «The Crown». FOTO: Netflix/AP

– Jeg er trist over at det er over, men det er på tide at hun spilles av noen andre en eller annen gang. Hun er en gavepakke av en rolle, sier Bonham Carter til AP.

Men det var faktisk ikke forutbestemt at skuespillerne skulle skiftet ut på denne måten da innspillingen gikk i gang, røper castingsjef Robert Sterne:

– Det var et åpent spørsmål om vi skulle gjøre skuespillerne eldre i løpet av deres liv eller om vi skulle være frempå og gjøre nye castinger hver gang, har Sterne uttalt:

– Du tilbringer mye tid med å se på bilder av menneskene på ulike stadier i livet for å finne de rette skuespillerne for å portrettere dem akkurat da, sier castingsjefen, som også bruker stafettpinnesammenligningen.

– Hvem tror du kan ta pinnen og løpe videre med den?

– Lykke til, parykken klør, sier Olivia Colman (midten) til skuespilleren som tar over dronning Elizabeth-rollen etter henne, Imelda Staunton (t.h.). Claire Foy spilte den unge dronningen. FOTO: AP

Olivia Colman, som trår til i inneværende sesong som dronning Elizabeth selv, vil bli byttet ut med Imelda Staunton for de avsluttende to sesongene. Hun ymter om at nykommeren kan komme til å overskygge henne.

– Det er nesten litt «skulle ønske hun ikke var riktig så god», sier Colman til AP, som på spørsmål om hun har noen gode råd til sin etterfølger tørt svarer:

– Lykke til. Parykken klør.

Publisert: 16. november 2020, 10:30