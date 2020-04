Kultur Fadderuke Kan bli alternative løsninger for årets Fadderfestival Tross en spesiell tid med karantene og isolasjon er faddersjef Una Ruzic (24) innstilt på å ønske årets studenter velkommen til en fadderuke gjennomført på best mulig vis. Publisert: 26. april 2020, 11:00 Lone Sætre Journalist

Slik så Fadderfestivalen ut i 2018. I år vil den nok se litt annerledes ut. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkiv)

– Vi har begynt å tenke på alternative løsninger, og forbereder oss godt til ulike scenarioer, sier Ruzic.

Faddersjefen kan ikke si noe om konkrete alternativer ettersom dette avhenger av hvor mange som kan samles på ett område, noe fadderstyret i dag er uvitende om.

– Det aller viktigste for oss er å gi studentene en fin start. Spesielt viktig er det med tanke på nye studenter som kommer til en helt fremmed by, uten kanskje å kjenne et eneste menneske, sier hun.

I fjor fikk 4599 søkere tilbud om studieplass ved Universitetet i Stavanger gjennom Samordna opptak. I år er det rekordmange søkere til universitetet, og faddersjefen håper på en minnerik fadderuke for nykommerne.

Faddersjef Una Ruzic og de andre fadderlederne skal gjøre sitt beste for å få en minnerik fadderuke. FOTO: Privat

Hun legger til at disse studentene uansett vil få anledning til å bli kjent med hverandre gjennom ulike aktiviteter.

– Vi vil prøve å få til opplegg og arrangementer, der vi naturligvis begrenser hvor mange som kan være på ett sted samtidig. Konserter med et begrenset antall publikum kan for eksempel bli en mulighet, forteller Ruzic.

Forholder seg til myndighetenes beskjeder

Faddersjefen forteller at de som mange andre festivaler venter på siste oppdatering fra myndighetene angående tillatelse til gjennomføring av store arrangementer. Pressekonferansen vil skje i mai, og gi alle et klarere svar på hvordan Fadderfestivalen kommer til å se ut i år.

– Planleggingsprosessen blir satt litt på vent i avvente av pressekonferansen, også må vi bare se fremover, og planlegge etter omstendighetene, sier hun.

Har fortsatt håp for å kunne matche fjorårets fadderuke

– Jeg har fortsatt et håp. Det er ennå en del måneder til august. Alle disse tiltakene, og dugnaden hele Norge gjør nå vil kanskje få utslag i en positiv retning, slik at vi kan kunne samle betraktelig mer personer enn det vi kan i dag, sier hun.

Faddersjefen legger til at de selvfølgelig tar høyde for at festivalen vil se litt annerledes ut i år, men håper på å få samlet ulike faddergrupper uansett.

– Kan årets fadderuke risikere å bli avlyst?

– Det er nok lite sannsynlig at hele fadderuken blir avlyst, men som vi har sett den siste tiden så er mye vi i utgangspunktet ikke kunne sett for oss mulig. Dermed kan en avlysning ikke utelukkes helt, svarer Ruzic.

