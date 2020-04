Kultur Festival – Vi kommer til å jobbe knallhardt for Mablis sin fremtid Mablis har avlyst. Utopia henger i en tynn tråd. Slik svarer festivalene på arrangementsforbudet. Publisert: 08. april 2020, 22:23 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Store idretts- og kulturarrangementer blir forbudt fram til 15. juni. Dermed blir det ingen festival i Vålandskogen i år. FOTO: Tommy Ellingsen (arkiv)

– Det er med tungt hjerte vi meddeler at Mablis 2020 offisielt er avlyst. I den siste tiden har vi jobbet for å finne ulike løsninger for festivalen, men etter at forbudet ble utvidet er vi helt nødt til å dra i nødbremsen, skriver markedssjef Kristine Grude Nesvik Mablis-festivalen i en pressemelding.

Tirsdag bekreftet nemlig kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) at store idretts- og kulturarrangementer blir forbudt til og med 15. juni.

Mablis skulle etter planen blitt arrangert 12. og 13. juni. Dermed var alt håp ute for festivalen i Vålandskogen.

Mablis avlyste Facebook-arrangementet allerede tirsdag kveld. Samtidig la festivalen ut dette innlegget:

I pressemeldingen skriver Nesvik at regjeringens beslutning ble mottatt med blandede følelser.

– På den ene siden er vi enormt triste for at vi ikke nok en gang får samlet masse musikkglade mennesker i Vålandskogen. På den andre siden så er dette helt nødvendige tiltak for å håndtere den pågående pandemisituasjonen.

Markedssjefen legger til at det jobbes med en kompensasjonsordning for kjøpte billetter, men at festivalen setter stor pris på at mange har valgt å donere beløpet for forhåndskjøpte billletter.

– Det gjør stort inntrykk, og det inspirerer oss til å kjempe videre for Mablis. Vi jobber for en kompensasjonsordning for kjøpte billetter, og ber om forståelse for at vi ikke kan svare på dette akkurat nå, skriver Nesvik, og legger til at det vil komme mer informasjon veldig snart.

Artistene Gabrielle, Emilie Nicolas, Viagra Boys, Sløtface, Miss Tati’s Angola70, The Needs, TACOBITCH, car.pool og Suncraft var bekreftet til årets festival. Om det blir Mablis i 2021 er uklart, men Nesvik skriver i alle fall følgende:

– Vi kommer til å fortsette å jobbe knallhardt for Mablis sin fremtid!

Festivalsjef Espen Yung Svendsen skulle ønsket Utopia-publikumet velkommen til et helt nytt festivalområde i år. Det blir det trolig ingenting av. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Tror Utopia ryker

Regjeringen skal ta en ny vurdering av arrangementsforbudet den første uka i mai. Dersom forbudet fortsetter, vil beslutningen gjelde for hele sommeren.

Dette vil ramme Utopia-festivalen, som skulle blitt arrangert 28. og 29. august.

– Vi ser det som relativt sannsynlig at festivalen må avlyses, sa festivalsjef Espen Yung Svendsen til Aftenbladet tirsdag.

Han understreker derimot at festivalen ikke vil ta en endelig beslutning før det er kjent hva regjeringen bestemmer seg for i mai.

– Jeg hadde egentlig håpet å få klar beskjed i dag (tirsdag 7. april, red.anm.), for nå sitter vi bare og venter på det vi tror kommer til å skje. Hvis vi må avlyse, får vi bare håpe vi kan flytte mesteparten av programmet til 2021, sa Yung Svendsen.

I år skulle Utopia for første gang holdes i Bjergstedparken, etter tre år i amfiet utenfor Konserthuset. Fram til nå hadde festivalen annonsert artister som Alan Walker, Astri S, Cezinando, Lars Vaular og Blackbear.

Publisert: 08. april 2020, 22:23