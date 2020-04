Aktuelt Samordna opptak Dette er de mest populære studiene ved UiS Rekordmange ønsker å studere ved Universitetet i Stavanger. Studier innen helse, psykologi og økonomi topper lista. Oppdatert: 24. april 2020, 10:06 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Sykepleierutdanningen er utdanningen med flest primærsøkere. Den nye psykologiutdanningen er utdanningen som har flest primærsøkere per studieplass. FOTO: Jon Ingemundsen (arkiv)

Det viser tallene fra det nasjonale opptaket, Samordna opptak, som ble offentliggjort fredag.

(Se hvilke utdanninger som er mest populære i tabellene nederst i saken)

Ifølge en pressemelding har universitetet 6366 primærsøkere. Dette er søkere som har UiS som førstevalg. Dette er en økning på fem prosent siden i fjor. Da hadde universitetet 6038 primærsøkere.

– Dette er fantastiske nyheter for UiS, og vi er glade for at stadig flere vil studere hos oss. Det viser at UiS er et attraktivt universitet både nasjonalt og internasjonalt, og at vi har gode fagmiljøer og samfunnsaktuelle utdanninger som studentene etterspør, sier Rune Dahl Fitjar, som er prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS i pressemeldingen.

Helse på topp

Helse, psykologi og økonomi er de mest søkte utdanningene ved UiS i Samordna opptak. Det nye bachelorprogrammet i psykologi har nær 19 primærsøkere per studieplass. 689 søkere har utdanningen som sitt førstevalg, men UiS tilbyr kun 37 studieplasser.

Som tidligere år er også bachelorutdanningen i sykepleie populær. Her har 806 søkere ført opp utdanningen på topp i sin søknad, til tross for at det kun er 300 studieplasser.

Sykepleierutdanningen har sett en ekstrem vekst siden 2013. Toppåret var i 2018, da hadde utdanningen hele 1026 primærsøkere.

I fjor var bachelorutdanningen i paramedisin en stor suksess. Hele 748 primærsøkere knivet om 20 studieplasser. Søkerne måtte i tillegg gjennom fysiske tester. I år har bachelorutdanningen 334 primærsøkere.

– De siste månedene er det blitt enda tydeligere hvor viktige helseyrkene er for samfunnet. Det er bra at mange ønsker å utdanne seg innenfor omsorg og helse. UiS satser på helserelaterte utdanninger. Det er mye spennende som skjer framover med nytt sykehus på Ullandhaug i 2023, og forhåpentligvis også medisinstudier ved UiS, understreker Fitjar.

Paramedisinutdanningen var den mest populære utdanningen i fjor. Her er ambulansearbeiderne Mia Nøsvold og Rebecca Fjelde i aksjon. FOTO: Jon Ingemundsen (arkiv)

Bachelor i økonomi og administrasjon har rekordsøkning i år. 616 primærsøkere har søkt seg til universitetet som tilbyr 195 studieplasser.

Utdanningen med størst økning i prosent er bachelor i engelsk språk og litteratur, som har en oppgang på over 120 prosent.

Andre lærerrelaterte utdanninger med økning i søkertall er toårig masterutdanning i spesialpedagogikk og samlingsbasert videreutdanning i praktisk pedagogikk (PPU). Sistnevnte topper listen over de mest søkte toårige masterprogrammene og videreutdanningene i UiS sitt lokale opptak.

Økning og nedgang for energiutdanninger

Antallet søkere til energiutdanningene øker i år med 32 prosent til bachelor- og femårige masterutdanninger, og med 15 prosent til de toårige masterutdanningene i det internasjonale opptaket.

For de nasjonale søkerne til toårige masterutdanninger i energi er det imidlertid en nedgang på 25 prosent.

– UiS har jobbet med omstilling av de petroleumsrettede utdanningene til å omfatte alle typer energi. Studentene på disse utdanningene kan i framtiden bidra med konkrete løsninger uavhengig av energikilde. Jeg gleder meg også over gode tall for flere fornybar- og miljøstudier, sier Fitjar.

UiS-studier med flest primærsøkere per studieplass i det nasjonale opptaket 2020 (Samordna opptak):

Utdanning Primærsøkere per studieplass Antall primærsøkere Studieplasser 1. Psykologi, bachelor (ny 2020) 18,6 689 37 2. Paramedisin, bachelor 16,7 334 20 3. Sosialt arbeid, bachelor 4,5 361 80 4. Fjernsyns- og multimedieproduksjon, bachelor 4,4 88 20 5. Matematikk, årsstudium 4,1 81 20 6. Idrett årsstudium 4,0 120 30 7. Kunst og håndverk, årsstudium 4,0 40 10 8. Industriell økonomi, master 3,9 118 30 9. Rettsvitenskap, bachelor 3,7 215 58 10. Journalistikk, bachelor 3,4 86 25

UiS-studier med flest primærsøkere i det nasjonale opptaket (Samordna opptak 2020):



Utdanning Antall primærsøkere Studieplasser 1. Sykepleie, bachelor 806 300 2. Psykologi, bachelor (ny 2020) 689 37 3. Økonomi og administrasjon 616 195 4. Sosialt arbeid, bachelor 361 80 5. Paramedisin, bachelor 334 20 6. Barnevern, bachelor 286 105 7. Rettsvitenskap, bachelor 215 58 8. Datateknologi, bachelor 182 65 9. Hotelledelse, bachelor 172 75 10. Barnehagelærer, bachelor deltid 162 60

Studier med flest primærsøkere i de lokale opptakene ved UiS 2020:

Utdanning Antall primærsøkere Antall studieplasser 1. Spesialpedagogikk, master, deltid og heltid 473 40 2. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), samlingsbasert 437 98 3. Samfunnssikkerhet, master 343 59 4. Helsesykepleie, master 332 25 5. Endringsledelse, master 297 40 6. Industriell økonomi, master 271 45 7. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), heltid 251 79 8. Rus og psykisk helsearbeid, master heltid og deltid 213 35 9. Regnskap og revisjon, master 186 25 10. Utøvende musikk, bachelor 168 22

Studier med flest primærsøkere/søkere i det internasjonale opptaket ved UiS 2020:



Utdanning Antall primærsøkere Antall studieplasser 1. European Master in Social Work with Families and Children Scholarship* 591* 25 2. Data Science, master 382 10 3. Nordic Master in Social Work and Welfare* 293* 20 4. NORINT (Norsk språk og kultur for fremmedspråklige)* 230* 50 5. Industrial Asset Management, master 200 10 6. Mechanical systems and Renewable energy, master 175 10 7. Biological Chemestry, master 169 5 8. Environmental Engineering, master 164 10 9. Master in Business Administration, Strategic Marketing and Analytics 164 10 10.City and Regional Planning, master 164 10

* Er ikke primærsøkere da dette er et eget opptak.

Publisert: 24. april 2020, 09:44 Oppdatert: 24. april 2020, 10:06