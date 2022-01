Kultur Festival Slik kan Utopias nye festivalområde se ut På Facebook letter festivalsjef Espen Knoph på sløret. Oppdatert: 27. januar 2022, 12:30 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Det kan komme endringer, men plasseringen til hovedscenen er spikret. Den skal stå mellom Kuppelhallen og Fakultetet for utøvende kunstfag. Den andre scenen settes opp bak Kuppelhallen.

«Fy flate, nytt festivalområde in the making!» skriver festivalsjefen på sin private Facebook-profil, hvor han legger ved to illustrasjoner av hvordan Utopia vil sette sitt preg på Bjergstedparken i august.

– Vi er heldige. Bjergstedparken skiller seg kraftig ut fra amfiet ved Konserthuset. I stedet for en stor steinblokk, en gryte med spisse kanter og mange trapper, får vi et frodig, grønt og flatt område, sier festivalsjefen.

Bjergstedparken er større, grønnere og flatere. – Det gir oss bedre mulighet for aktiviteter og gode opplevelser, sier festivalsjefen.

Allerede i 2019 annonserte Utopia flytteplanene. De ble aldri realisert på grunn av koronapandemien. Festivalen har, i likhet med mange andre festivaler landet over, hatt en ufrivillig pause de siste to årene.

Forhåpentligvis blir 2022 året hvor planene i Bjergstedparken endelig kan realiseres. Ifølge FHI-overlege Preben Aavitsland er utsiktene gode for Utopia og resten av landets festivaler.

Utopia-sjef Espen Knoph viste fram Utopias nye festivalområde i november 2019. Festivalen har ennå ikke fått tatt parken i bruk på grunn av pandemien.

– For oss er dette en ny start. Da vi begynte planleggingen av det nye området i 2020, fikk vi ikke gjort alt vi skulle eller hadde lyst til å gjøre, sier Knoph.

– Hvor nøyaktige er illustrasjonene?

– Det blir nok ikke akkurat sånn. Hvordan området blir avhenger av alt fra artister, billettsalg og sponsorer. Hele denne pakken vil være det som definerer festivalområdet, sier Knoph.