Aktuelt Festival Flere artister klare for Mablis: – Det er fullt kjør Gabrielle kommer tilbake til Vålandsskogen. Mablis har også røpet flere andre artister som er klare for neste års musikkfestival. Publisert: 06. desember 2021, 20:00 Janne Håland

Mablis planlegger fullskala festival neste sommer.

– Vi gleder oss sykt mye. Gabrielle er en av toppartistene på min spotifyliste, sammen med Emilie Nicolas, sier festivalsjef Eirin Hjørnevik Sandstad i Mablis.

Det er allerede bekreftet at Emilie Nicolas skal spille på neste års Mablis, som skjer i Vålandsskogen 17.–18. juni. I helgen ble det også kjent at også den humoristiske rapperen Kjartan Lauritzen kommer, det samme gjør amerikanske Big Thief og FreyaandHelena.

Og nå altså Gabrielle, 36-åringen fra Bergen som ble kjent over hele landet etter at hun ga ut megahiten «Ring meg» i 2011.

LES MER: 11 kjappe med Gabrielle

Gabrielle kan fortelle at hun har badet mye i Stavanger...! Kanskje får hun tid til en dukkert før helgens konsert? :)

Mandag ble det klart at også den britiske doen Sleaford Mods kommer til Vålandsskogen med sin kombinasjon av rap-elektronisk punkmusikk.

Flere annonseringer av artister kommer på nyåret.

Ikke korona-redd

– Endelig får vi en fullverdig festival i full skala, sier Sandstad.

Hun er ikke særlig bekymret for at korona igjen skal sette kjepper i hjulene for festivalen, som av den grunn fikk navnet «Mablish» i år.

– Vi må være flinke til å prøve å holde dette i sjakk nå. Det er viktig å ha noe å se fram til, sier hun.

Hun utelukker ikke at det også i år blir saccosekker her og der, som under årets festival:

Flere artister snart

I festivalcrewet er det fullt kjør om dagen.

– Vi kjører på med tettpakket med artistslipp, julekampanjer og julekos. Det er jo en litt trist tid, så vi prøver å skape litt positivitet, sier festivalsjefen.

Alle earlybird-billettene til festivalen ble utsolgt rett etter forrige festival, ifølge Sandstad.

