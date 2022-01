Kultur Festival FHI-overlege om Mablis og Utopia: – Gode utsikter for å arrangere fullverdig festival til sommeren – Utsiktene for å arrangere en fullverdig festival til sommeren er gode, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til Rogalands Avis. Publisert: 18. januar 2022, 11:29 NTB

Kan folk stå tett i tett på Utopia i 2022? Bildet er fra tredje gang musikkfestivalen Utopia ble arrangert i konserthusamfiet.

Avisen omtaler hvordan to lokale festivaler – Mablis og Utopia – planlegger for festivalutgaver tilnærmet det som var før pandemien, etter to år uten å kunne ha større arrangementer.

Det er i denne forbindelse at Aavitsland kommer med sin uttalelse:

– Utsiktene for å arrangere en fullverdig festival til sommeren er gode. Omikronvarianten ser ut til å gi betydelig mindre alvorlig sykdom enn deltavarianten, men er altså mye mer smittsom. Vi tror mange blir smittet i vinter og dermed får ganske god ekstra immunitet. I tillegg tror vi dette viruset trives dårligere om sommeren, sier Aavitsland til Rogalands Avis.

I fjor ble det Mabl-ish-festival - i stedet for vanlig festival - med inngjerdede soner på festivalområdet. Slik trenger det ikke bli i år, ifølge FHI-overlege.

FHI-overlegen understreker at to scenarioer kan sette en stopper for sommerfestivaler som normalt:

At det kan komme en ny variant som skyver ut omikron og gir mye mer alvorlig sykdom.

At de sterke tiltakene nå i vinter og vår skyver omikronbølgen foran oss – så den kommer tilbake med full styrke til sommeren og skaper problemer for sykehusene.

