Aktuelt Politikk Trekker seg som faddersjef på grunn av konflikt Gila Hotek skulle egentlig være faddersjef i 2021. Etter en konflikt har hun imidlertid valgt å trekke seg fra stillingen - før hun har startet. Oppdatert: 09. september 2020, 16:37 Ebba Schjølberg Eiring

Gila Hotek trekker seg fra vervet som faddersjef. Nå er stillingen lyst ut på nytt. FOTO: Erlend Borren Kristoffersen (arkiv)

I en pressemelding kommer det fram at Gila Hotek har valgt å trekke seg fra vervet som faddersjef for 2021.

Dette skjedde på et møte i Studentparlamentet tirsdag 1. september.

– Det har vært litt problemer i ledertrioen, som har ført til at faddersjef Gila Hotek har valgt å trekke seg. Jeg kan ikke si mer enn det, sier StOr-leder Philip Lundberg Jamissen til Byas.

Hotek skulle egentlig lede Fadderfestivalen for 2021 sammen med nestlederne Luke Nieber og Aurimas Lukosius, men valgkomiteen har nå satt i gang prosessen med å lyse ut stillingen på nytt.

– De skal ikke tre inn i stillingen før 1. oktober, så vi håper å finne en til å overta før den tid, sier Jamissen.

Han forteller at de har gjort grep for å løse konflikten mellom de tre - uten hell.

– Det var leit at Gila måtte trekke seg, men for studentene generelt er det bedre at vi får en faddertrio som kan samarbeide.

StOr-leder Philip Lundberg Jamissen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkiv)

Hadde ikke noe valg

– Grunnen til at jeg trekker meg fra vervet faddersjef er samarbeidsproblemer mellom meg og min ene nestleder, skriver Gila Hotek i en tekstmelding til Byas.

Hun forklarer at det beste for organisasjonen og sin egen del var å trekke seg.

– Jeg vil helst ikke gå i dybden på problemene i frykt for å henge ut noen, men jeg hadde ikke noe annet valg enn å trekke meg, skriver hun.

Selv om Hotek ikke vil uttale seg om selve konflikten, kommer det frem at hun mener at hun ikke fikk den støtten hun trengte fra studentparlamentet.

– Ettersom min nestleder har mange bekjente i studentparlamentet, og sitter der selv, så jeg ingen grunn til å ikke trekke meg.

Hun understreker at det var en trist beslutning å ta, da hun hadde ønsket å bidra til en fantastisk velkomst for de nye studentene ved UiS til neste år, står det i pressemeldingen.

– Jeg håper de fortsatt velger å gjennomføre festivalen i sentrum til neste år, noe jeg hadde planer om, skriver hun.

Gila Hotek Avtroppende faddersjef

– Håper vi kan stå mer samlet

Ingen av nestlederne - verken Luke Nieber eller Aurimas Lukosius - ønsker å uttale seg om konflikten.

– Hvilken innvirkning kommer konflikten til å ha på det videre arbeidet?

– Det er uheldig at det ble som det ble, men vi tror ikke det kommer til å ha særlig stor effekt på arbeidet, sier Nieber.

– Hva tenker du om at Gila Hotek følte at hun ikke hadde noe annet valg enn å si fra seg vervet?

– Det er ingen som har prøvd å få henne til å føle det, men det er kjipt å høre, sier Lukosius, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Begge de påtroppende nestlederne er sikre på at Studentparlamentet vil komme fram til en god beslutning når de nå skal ansette en ny faddersjef.

– Vi har troen på valgkomiteen og parlamentet, så de kommer nok til å finne en som er kvalifisert og passer til stillingen, sier Lukosius.

De to nestlederne starter offisielt i stillingene den 1. oktober.

– Jeg og Luke gleder oss veldig til å sette i gang arbeidet. Vi vet ennå ikke hva som kommer til å skje med tanke på korona, men vi ser frem til å starte, sier Lukosius til Byas.

Også Nieber ser fram til arbeidet de har i vente:

– Vi er klare til å ta utfordringen og håper vi kan stå mer samlet i det arbeidet som skjer fremover.

Publisert: 09. september 2020, 16:25 Oppdatert: 09. september 2020, 16:37