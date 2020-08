Kultur Student Marthe (19) fikk flytte inn i splitter ny studentbolig på Gosen Mandag 31. august ble studentboligene på Gosen offisielt åpnet. Marthe Brekke fra Nesodden er en av dem som har flyttet inn. – Absolutt alt du kan tenke deg at du har behov for, får du her, sier hun. Publisert: 31. august 2020, 15:53 Ebba Schjølberg Eiring

Alle hyblene er innredet med skap, pult og seng. – De har lagt opp til at man har god plass til å ha besøk, forteller Marthe Brekke. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Mandag var det offisiell åpning av de nye studentboligene på Gosen, like ved Universitet i Stavanger (UiS).

– Studentboliger handler om mer enn tak over hodet, det handler om et godt studentmiljø, sa rektor ved UiS, Klaus Mohn, i en tale under åpningsseremonien.

Mohn håper at studenter som bor på campus kan bidra til et mer levende miljø på UiS, og mer engasjement:

– Engasjerte studenter er viktig, og bedrer studiemiljøet ved universitetet.

Klaus Mohn, Rektor ved UiS, holdt tale under åpningsseremonien av de nye studentboligene. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring Studentboliger handler om mer enn tak over hodet, det handler om et godt studentmiljø.

Alt på ett sted

Marthe Brekke studerer psykologi ved UiS, og har kapret en av de splitter nye studioleilighetene.

LES MER: Dette er de mest populære studiene, og disse er vanskeligst å komme inn på

– Én av grunnene til at jeg ble trukket til Stavanger som studiested er at alt er på ett sted - hybel, treningssenter, butikk, bussforbindelser til sentrum - absolutt alt du kan tenke deg at du har behov for, får du her! forteller 19-åringen fra Nesodden.

– Spesielt nå i korona hadde det vært veldig trist å sitte inne på et mørkt rom, så det er veldig kjekt at det er så mye lys gjennom store vinduer, sier Brekke. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Alle hyblene er utstyrt med eget bad og kjøkken, samtidig som det er et stort fellesareal, som kan bookes.

– I kollektiv blir man boende oppå folk 24/7. Når man har studentbolig kan man trekke seg tilbake, samtidig som man har mulighet til å være sosial, forteller hun.

LES MER: Fadderuken er i gang på UiS: Fest, øl, nye venner – og smittevern

Brekke har vært med på flere fellesarrangementer for beboerne i de nye studentboligene, et tilbud hun er veldig fornøyd med.

– Det har vært bli-kjent-kvelder, felles middager og filmkvelder. De fleste vennene jeg har fått så langt, bor her, sier hun.

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har ferdigstilt sitt tredje boligområde på UiS’ campus. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Asheim: – Viktig med tempo

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim synes de nye boligene er suverene.

– Det er ett år siden de satte første spadetak her, og nå er 160 studentboliger oppe og står, sier han fornøyd til Byas etter åpningsseremonien.

Asheim har selv besøkt Marthe Brekke, som for anledningen har åpnet boligen sin for alle som vil se.

LES MER: Nye studentboliger betyr færre parkeringsplasser

– Marthe har jo bare søkt på et prospekt, så da hun kom hit ble hun jo utrolig glad for at det hadde blitt så fint her, sier han.

Han poengterer at det er viktig å ha tempo på prosjektene de bevilger penger til, og er fornøyd med hvor raskt studentboligene på Gosen ble klare for innflytting.

– Dette her er et helt suverent prosjekt som det er veldig gøy å få lov til å komme og besøke, og ikke minst åpne! legger Asheim til.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim markerer åpningen av de nye studentboligene. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Gosen studentboliger består av tre bygg med totalt 160 studioleiligheter, hvorav 91 er universelt utformet (tilrettelagt for rullestol).

– Et nytt studieår skal ikke starte med boligjakt. Studentene våre skal kunne ha all oppmerksomhet på studiene og aktivitetstilbud når semesteret begynner, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.

De nye studentboligene gjør at SiS kan tilby boliger til 15,1 prosent av studentene sine.

– Det er svært viktig for oss at studentene kan bo godt og rimelig, poengterer Nordtun.

Publisert: 31. august 2020, 15:53