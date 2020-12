Kultur 2020 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i april Korona-saker preget (selvfølgelig) topplista for denne måneden. Publisert: 24. desember 2020, 12:00 Tone Pedersen

Forus Travbane gjestet Justin Bieber i 2017. I april ble det klart at plassen også kunne funke som drive in-kino. FOTO: Fredrik Refvem

2020 er snart over og vi i Byas tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her får du de mest leste sakene fra Byas.no i april. Husker du noen av dem?

#1. Lover én av landets største drive in-kinoer på Forus

Mange måtte kaste seg rundt og tenke kreativt under pandemien. For hva gjør man når man ikke kan sitte tett i tett i en kinosal? Får til drive in-kino, of course!

#2. 13 UiS-studenter utestengt fra høyere utdanning

Å bli utestengt fra høyere utdanning er langt ifra smart. 13 av studentene som ble det var fra Universitetet i Stavanger. Sjekk hva som

#3. Frykter kjøpefest og salgskaos

– Butikkene kommer til å trampe hverandre ihjel på vei mot nødutgangen, sa en bekymret butikkleder til Byas.

Camilla Rørtvedt ved Skoringen i Stavanger ville unngå å selge sko til skampris, i stedet donerte hun fire kasser til Kirkens Bymisjon. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

#4. Endrede åpningstider, hjemlevering, stengt? Her er vår oversikt!

Da flere butikker stengte ned, var det mange av dere som kontaktet oss og ba om en oversikt over hva som hadde stengt, åpent - eller tilbydde hjemlevering. Vi kastet oss rundt og laget denne!

#5. Nicole (28) fra Stavanger sitter koronafast på seilbåt i Karibia

Kanskje ikke den kjipeste plassen å være. Men ikke bare-bare likevel. Les historien om hvordan Nicole havnet i Karibia her.

Nicole Carlsen fra Stavanger satt koronafast i Karibia. FOTO: Privat

Tips oss!

Forslag til hva vi skal skrive om i framtiden? Fyr løs en mail til tips@byas.no!

Publisert: 24. desember 2020, 12:00