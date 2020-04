Endrede åpningstider, hjemlevering, stengt? Her er vår oversikt!

Allerede registrert bedrift, og ønsker å endre?

Se bekreftelsesmailen du fikk fra Google Skjemaer da du registrerte din bedrift, og velg «Endre svaret». Har du registrert flere bedrifter, får du én mail per bedrift.

Vi kommer også til å sende ut påminnelse til e-posten du brukte ved registrering hver 14. dag, hvor vi spør om informasjonen om din bedrift er riktig. Godkjenner du ikke, vil din oppføring bli markert med «Opplysningen er eldre enn 14 dager».

Hvilke bedrifter kan registrere seg?

Alle bedrifter relevante for våre lesere innen kategoriene butikker/spisesteder/takeaway samt frisør- og velværesalonger, i Sør-Rogaland er velkomne til å registrere seg.

Når restriksjoner for kultur- og uteliv slippes opp, vil vi gjerne også ha med de lokale utestedene, kultur- og konsertscenene. (Det er imidlertid ingenting i veien for å registrere bedriften selv om den har stengt, og så oppdatere informasjonen ved gjenåpning.)

Jeg har registrert bedrift, hvorfor viser den ikke?

Det kan skyldes at du nylig har sendt inn registreringsskjema og at dette ennå ikke er godkjent. Det vil ta noe tid, men burde ikke ta mer enn et døgn i ukedagene.

Forslag til forbedringer, feil eller mangler?

Send en mail til tips@byas.no!